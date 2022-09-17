致電高嘉瑜談什麼？陳時中：第一強棒「一定要尋求她協助」

▲民進黨台北市長參選人陳時中17日於737市場、西湖市場掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中，日前傳出致電團隊決策圈外的立委高嘉瑜，盼聽取「不同的聲音」。對此，陳時中17日赴內湖區737巷市場、西湖市場掃街時，與高嘉瑜一同受訪表示，高是內湖南港區的第一強棒，「我在這邊一定要尋求她的協助」；高則說，競選團隊幹部互相討論交換意見，本來就是競選的日常，不足為奇。

陳時中17日一早到737市場掃街拜票，現任議員李建昌、江志銘以及新人何孟樺、回鍋參選的王孝維等都到場陪同，而高嘉瑜則在行程中段時現身，一路陪同到西湖市場。

針對致電高嘉瑜談了什麼？陳時中說，高嘉瑜委員是內湖南港區的第一強棒，「我在這邊一定要尋求她的協助，知道內湖南港的需要，我相信她也是最透徹的」，大家來合作，才能對內湖南港的選民、居民們做出最大的服務跟貢獻。

高嘉瑜則說，阿中市長對於台北市政尤其內湖南港特別重視，所以一開始就提出解決內湖交通問題的方案，當然阿中市長在基層也聽到很多聲音，也希望能把市政更進一步深化，所以跟競選團隊幹部互相討論交換意見，本來就是競選的日常，本來就不足為奇。

「我也很感謝阿中市長願意來聽我們基層民代的聲音跟想法，希望未來台北市大家團結一致贏得勝選。」高嘉瑜說，阿中市長這麼多天以來勤跑基層，提出非常多政策，確實深得民心，我們也希望凝聚更多基層的力量來幫助阿中市長贏得勝選。

陳時中強調，「整體大家看得出來，我們是議員、立委、市長，我們是一條心，是團結必勝」。媒體追問，高嘉瑜以歌聲搏感情出名，是否也要高歌一曲？陳乾笑，一旁的高趕忙救駕，「歌聲我來就好，阿中市長就說政策就可以」。