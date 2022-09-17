高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

▲民進黨立委高嘉瑜17日陪同台北市長參選人陳時中掃街拜票，突然彎腰作嘔。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜17日陪同台北市長參選人陳時中到內湖737巷、西湖市場掃街拜票，但高在行程中段才現身，且在與一名民眾合照時，竟突然彎腰作嘔、不斷拍胸舒緩不適，嚇得一旁合照男子連連後退，旁邊媒體記者則紛紛關懷要不要喝水。

高嘉瑜解釋，「我剛在基隆已經吐了一次，今天有點頭暈，有點想吐，不好意思，趕快去拍陳時中，剛剛嘔吐的千萬不要放出來」。

陳時中17日一早先到737市場掃街拜票，現任議員李建昌、江志銘以及新人何孟樺、回鍋參選的王孝維等都到場陪同，而高嘉瑜則在行程中段時現身，一路陪同到西湖市場。

針對致電高嘉瑜談了什麼？陳時中說，高嘉瑜委員是內湖南港區的第一強棒，「我在這邊一定要尋求她的協助，知道內湖南港的需要，我相信她也是最透徹的」，大家來合作，才能對內湖南港的選民、居民們做出最大的服務跟貢獻。

高嘉瑜則說，阿中市長對於台北市政尤其內湖南港特別的重視，所以一開始就提出解決內湖交通問題的方案，當然阿中市長在基層也聽到很多聲音，也希望能把市政更進一步深化，所以跟競選團隊幹部互相討論交換意見，本來就是競選的日常，本來就不足為奇。

「我也很感謝阿中市長願意來聽我們基層民代的聲音跟想法，希望未來台北市大家團結一致贏得勝選。」高嘉瑜說，阿中市長這麼多天以來勤跑基層，提出非常多政策，卻時深得民心，我們也希望凝聚更多基層的力量來幫助阿中市長贏得勝選。

陳時中強調，「整體大家看得出來，我們是議員、立委、市長，我們是一條心，是團結必勝」。媒體追問，高嘉瑜以歌聲搏感情出名，是否也要高歌一曲？陳乾笑，一旁的高趕忙救駕，「歌聲我來就好，阿中市長就說政策就可以」。