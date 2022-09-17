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台東成功男子失蹤...海巡人員急搜尋　新港漁港落水獲救

▲成功救起，隨後送往醫院就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功救起，隨後送往醫院就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

17日凌晨1點05分，海巡署東部分署第一三岸巡隊新港安檢所接獲民眾蔡小姐報案，稱其居住於台東縣成功鎮上的祖父疑似失蹤要求協尋；新港安檢所隨後於新港港區海洋教室前方浮動碼頭處發現一名男性民眾載浮載沉，立即下水並使用救生圈成功將民眾救援上岸，落水民眾意識清楚無明顯外傷僅有失溫現象，經報案人到場確認落水民眾為其祖父，送往衛生福利部台東醫院成功分院。

▲成功救起，隨後送往醫院就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功救起，隨後送往醫院就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第一三岸巡隊指出，新港安檢所於17日凌晨接獲民眾蔡小姐報案後，隨即派遣所內同仁針對港區實施協尋，並通報台東縣成功大隊成功消防分隊及警察局成功分局協處，經安檢所同仁搜尋後發現位於港區浮動碼頭前方有一名男性民眾於水面上載浮載沉，成功救起落水民眾，經初步檢視落水民眾意識清楚無明顯外傷僅有失溫現象，報案人到場後確認為其祖父，随即由救護車載往台東醫院成功分院就醫。

第一三岸巡隊呼籲：民眾若於岸際及港區遊憩活動時，應注意自身安全，倘發現民眾不慎落水，可立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴教援，以保障民眾生命安全。

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