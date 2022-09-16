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南桃園臭了一整晚「元兇找到了」　男子露天燒廢棄物...下場慘

▲桃園南區昨天深夜傳出惡臭，環保局動用大批人力在龍潭區乳姑山查獲男子正在焚燒廢棄物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園南區昨天深夜傳出惡臭，環保局動用大批人力在龍潭區乳姑山查獲男子正在焚燒廢棄物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南區平鎮、楊梅與龍潭地區昨（15）日深夜傳出惡臭，居民無法忍受帶有燃燒塑膠異味紛紛向環保、消防局通報，市府環保局出動多組稽查人員漏夜追查，以逆軌跡結合大氣污染擴散模式污染物移動機制，歷經14小時在今天中午在龍潭區乳姑山查獲一名男子正在燃燒廢棄物，稽查人員當場開單告發，並依違反廢棄物清理法移送桃園地檢署偵辦，依法可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

▲桃園南區昨天深夜傳出惡臭，環保局稽查人員今天中午在龍潭乳姑山查獲男子焚燒廢棄物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園南區昨天深夜傳出惡臭，環保局稽查人員今天中午在龍潭乳姑山查獲男子焚燒廢棄物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市環保局指出，昨晚10時許接獲多起民眾通報，包括平鎮、楊梅與龍潭等大範圍傳出燃燒塑膠異味，立即派出多組稽查人員，歷經馬拉松式稽查比對異臭味特徵、風向等資訊，並從空氣品質監測系統，利用逆軌跡模式找出熱區，進行地毯式追查。

▲桃園市環保局稽查人員今天中午在龍潭乳姑山查獲男子焚燒廢棄物，現場請消防人員協助滅火後在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局稽查人員今天中午在龍潭乳姑山查獲男子焚燒廢棄物，現場請消防人員協助滅火後在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局表示，總計動員於20名人力，利用空品監測器數值搭配區域氣象條件，包括風向與風速等，以逆軌跡方式追查出源頭應該來自龍潭區烏樹林工業區，今早再加派遣5組人力進行地毯式稽查，除懷疑汙染源可能來自工業區工廠排放異味外，也不排除有不肖人士露天燃燒大面積廢棄物。

▲桃園市環保局稽查人員今天中午在龍潭乳姑山查獲男子焚燒廢棄物，現場空拍圖佐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局稽查人員今天中午在龍潭乳姑山查獲男子焚燒廢棄物，現場空拍圖佐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經過大批人力稽查，研判汙染源可能來自上風處的龍潭區乳姑山區，果真於今天中午在該地區查獲一名男子正在燃燒大面積廢棄物，稽查人員依據刑事優先原則，現場依違法廢棄物清理法第46條將男子移送法辦外，後續將持續追查是否有其他共犯，並請消防局龍潭分隊協助滅火，後續依違反公共危險罪函送法辦。

環保局強調，目前除針對查獲大面積露天燃燒廢棄物外，不排除有工廠乘機偷排，環局人員將針對龍潭烏樹林工業區與上風處，持續追查其他可疑污染源。

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