長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝光…辦公室剩他一人

記者柯振中／綜合報導

湖南省長沙市中國電信大樓16日發生火警，高達數十層的大樓劇烈燃燒，黑煙不斷竄出，所幸經過搶救，明火已經熄滅。對此，也有大陸網友公開事發當下的火警現場，從辦公室內部向外看去，只見火光狂冒、濃煙不斷從窗內竄入，驚悚的畫面令人感到絕望。

▲長沙中國電信大樓起火，整棟樓全面燃燒 。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，這棟起火的電信大樓2000年建成，位在長沙市東二環，是長沙第一棟突破200公尺的高樓，曾因此而聞名。

▲長沙火警，室內視角曝光。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）



不過，這棟電信大樓16日發生火警，先從低樓層起火，接著火勢迅速向上延燒，數十棟樓完全陷入火海。根據目擊者消息，事件發生當下，現場不斷傳出爆炸聲。

值得慶幸的是，剛開始起火的地點，是大樓的其中一面外牆，因此大樓內人員迅速撤離，火勢撲滅後無任何人傷亡。對此，也有網友公布當時在辦公室內視角的影片，只見拍攝者喊了一句「我X」，接著不斷重複「中了中了中了中了」。

▲大陸網友看見了恐怖的室內視角，還以為是災難片現場。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）



依據該影片畫面，當時從辦公室看出去，明顯可看見火光閃現，還有大量濃煙從窗外竄入，現場的座位也都已經空了，恐怖的畫面令人感到絕望。

對此，有外界推測，這場火警之所以會迅速蔓延至整棟大樓，可能是與外牆的保溫材質有關係，牆體如果使用泡沫塑膠填充物，一旦起火，火勢就會迅速蔓延，安全風險相當高。至於詳細起火原因，則待當局調查。

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