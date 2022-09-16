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保密條款農委會出面了　張善政批綠營手法：非常糟糕

▲國民黨桃園市長選人張善政今（16）日受訪時表示，針對保密條款問題，農委會沒有公佈資料，就是受限於保密條款，這麼簡單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政16日受訪時表示，針對保密條款問題，農委會沒有公佈資料，就是受限於保密條款，這麼簡單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長選舉中，藍綠兩陣營針對農委會當年保密條款各執一辭，國民黨桃園市長參選人張善政今（16）日受訪時表示，「裝睡的人叫不醒！」，綠營就是希望把這個案子引向抄襲，非常糟糕。農委會合約中保密條款中第10條，對於計畫主持人與計畫團隊是有保密義務的。後來有的資料陸續上網，所以就沒有保密問題，「但我要提醒，陸續上網資料並不是全部資料，沒有上網的資料，還是受到保密限制；此外，農委會還沒有公佈的資料就是受限於保密條款，就這麼簡單。」

針對農委會提出沒有保密條款問題，張善政指出，「合約條款其中第10條的第一款講得非常清楚，對於計畫主持人與計畫團隊是有保密義務的。農委會因為有的資料有陸續上網，所以就沒有保密的問題，但我要提醒，陸續上網資料並不是全部的資料，沒有上網的資料，還是受到保密的限制。」

外界質疑研究報告可能涉及內容抄襲重製部分，張善政認為，「我們已經講過很多遍，我覺得因為林智堅有抄襲陰影，所以他們不斷地把抄襲的帽子往我身上戴，但他們是「裝睡的人叫不醒」，他們還是在講抄襲。我們講了很多次，這是一個引進國外先進技術研究案子，基本精神的差異已經講過很多次。他們就是希望把這個案子引向抄襲，我覺得非常非常地糟糕。」

至於對手批評，如果藍營已經知道這個是可以解密，是不是應該說清楚？張善政強調，「農委會公佈了些資料，可是它並沒有公佈全部的資料，沒有公布的資料還是受限於保密條款。我隨便舉兩個問題。第一個就是，前幾天名嘴爆出來的所謂保密條款，是在原來的合約裡面的白紙黑字。這個合約當初有上網公告嗎？並沒有。是這個名嘴把它寫出來以後，大家才知道原來有這個條文。農委會現在已經上網公告的資料並不是所有完整的資料。第二，這個計畫經費如果有一塊錢進到我的口袋，我就退選，有沒有證明？有證明。在宏碁提計劃書裏面，有人事預算的分配，分配裡面可以看到我的名下是沒有分配任何的人事經費。大家有看到這個資料公開出來嗎？其實並沒有。我覺得農委會現在公佈的資料部分裡面，那沒有公佈的資料，就是受限於保密條款，就這麼簡單。」

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