再咬張善政「保密條款」　鄭運鵬：心裡有愧有虛才推託

▲鄭運鵬16日上午到平鎮區山仔頂傳統市場掃街拜票，民進黨政策平台召集人林飛帆（右一）也到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政以保密條款為由推託拒絕說明，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日受訪時表示，農委會的合約內容都已經公開了也說明多次，現在沒有保密的問題，但張善政把保密條款當「保命條款」來用，「我認為很不可思議，因為他們心裡有愧有虛，所以才推託，自己的牙膏自己擠，我們只是很簡單的要求而已。」

鄭運鵬今天上午走訪平鎮區山仔頂傳統市場拜票，民進黨政策平台召集人林飛帆、市議員參選人楊家俍、劉仁照、張肇良與王佩毓等人也到場陪同。鄭運鵬指出，其實農委會合約內容都已公開，立法院包括國民黨委員通通都有，合約本身當年得保密條款，甲方是財產的所有權人，農委會已經公開說明多次，現在已沒有保密問題，資料也全部公開，張善政先生不知道哪來的高見，把保密條款當「保命條款」，根本沒有保密的義務與必要。

鄭運鵬認為，「我覺得張善政先生的做法，很顯然他們有心虛，我認為這個說法講了這麼多天很不可思議，他一定會看過合約，自己多次說要公開對外說明，難道當時他不知道有那個條款嗎？自己已知道保密條款失效了，現在拿這個來作為推拖理由，我認為很不可思議，很顯然他們對這5736萬的鉅額研究案，心裡有愧有虛，所以才推託。自己的牙膏自己擠，我們就只是很簡單的要求而已。」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日上午到平鎮區山仔頂傳統市場掃街拜票，並向菜籃族爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，鄭運鵬今天首度與林飛帆掃街拜票，「因為飛帆之前還有中央黨部職務，他慢慢把行程配合我們地方選舉運作，很高興飛帆可以跟我們一起到平鎮，跟市場好朋友一起拜會，飛帆是很受爸爸媽媽長輩們的歡迎，這很符合我們早上在菜市場買菜的這些市民好朋友的一個屬性，所以很歡迎他的加入，以後會多多拗他，說不定他會比我更受歡迎。」

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