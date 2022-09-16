　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再咬張善政「保密條款」　鄭運鵬：心裡有愧有虛才推託

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日上午到平鎮區山仔頂傳統市場掃街拜票，民進黨政策平台召集人林飛帆（右一）也到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭運鵬16日上午到平鎮區山仔頂傳統市場掃街拜票，民進黨政策平台召集人林飛帆（右一）也到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政以保密條款為由推託拒絕說明，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日受訪時表示，農委會的合約內容都已經公開了也說明多次，現在沒有保密的問題，但張善政把保密條款當「保命條款」來用，「我認為很不可思議，因為他們心裡有愧有虛，所以才推託，自己的牙膏自己擠，我們只是很簡單的要求而已。」

鄭運鵬今天上午走訪平鎮區山仔頂傳統市場拜票，民進黨政策平台召集人林飛帆、市議員參選人楊家俍、劉仁照、張肇良與王佩毓等人也到場陪同。鄭運鵬指出，其實農委會合約內容都已公開，立法院包括國民黨委員通通都有，合約本身當年得保密條款，甲方是財產的所有權人，農委會已經公開說明多次，現在已沒有保密問題，資料也全部公開，張善政先生不知道哪來的高見，把保密條款當「保命條款」，根本沒有保密的義務與必要。

鄭運鵬認為，「我覺得張善政先生的做法，很顯然他們有心虛，我認為這個說法講了這麼多天很不可思議，他一定會看過合約，自己多次說要公開對外說明，難道當時他不知道有那個條款嗎？自己已知道保密條款失效了，現在拿這個來作為推拖理由，我認為很不可思議，很顯然他們對這5736萬的鉅額研究案，心裡有愧有虛，所以才推託。自己的牙膏自己擠，我們就只是很簡單的要求而已。」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日上午到平鎮區山仔頂傳統市場掃街拜票，並向菜籃族爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日上午到平鎮區山仔頂傳統市場掃街拜票，並向菜籃族爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，鄭運鵬今天首度與林飛帆掃街拜票，「因為飛帆之前還有中央黨部職務，他慢慢把行程配合我們地方選舉運作，很高興飛帆可以跟我們一起到平鎮，跟市場好朋友一起拜會，飛帆是很受爸爸媽媽長輩們的歡迎，這很符合我們早上在菜市場買菜的這些市民好朋友的一個屬性，所以很歡迎他的加入，以後會多多拗他，說不定他會比我更受歡迎。」

【更多新聞】

►桃園南區惡臭惹民怨！　苦尋14hrs...環保局還沒找到異味來源

桃園僑生無照闖紅燈！猛撞2機車「1女噴飛」重傷　深夜宣告不治

桃園男開山刀追砍鄰居！他狂奔70公尺逃命　身中10多刀滿身血倒地

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「那個男人重返中職」不是洪一中！　台鋼：老球迷的回憶
網紅驚揭罹癌！她手捧「瘀青豪乳」將切除：跟大咪咪說掰
快訊／馬防部上校副參謀長倒臥寢室　送醫不治
iPhone 14開賣爆災情！蘋果證實「iOS 16有Bug
政黨支持度巨變！民進黨「空前低迷」　民眾黨超車國民黨
女女配偶12天狂約7男！　他「下身赤裸」暴斃摩鐵
名醫遭撞不治！家屬激動痛哭　肇事騎士摔傷
LIVE／撞擊瞬間曝！名醫下班被撞不治　i14Pro機王開啟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拔樁失敗！蔡英文陪林佳龍到湧蓮寺碰壁　侯友宜：與主委理念相同

馬防部上校副參謀長倒臥寢室送醫不治　憲兵隊、連江地檢署啟動調查

再咬張善政「保密條款」　鄭運鵬：心裡有愧有虛才推託

美參議院通過「台灣政策法」　蘇貞昌非常感謝：對台灣更大的支持

國民黨質疑擋民間買疫苗　蘇貞昌斥沒常識：搶都來不及怎麼擋？

綠營疑準備「4道大菜」進攻！蔣萬安怒「含沙射影」：不抹黑不會選舉

10月入境免隔離？　蘇貞昌曝「1條件」可提早開放

政黨支持度巨變！民進黨陷「空前最低迷」　民眾黨20.9％超車國民黨

老人家也能練搏擊！68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

高雄恐怖浮屍錄曝...37天漂8具　她撿槍轟陳其邁：要怎樣才關切？

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

拔樁失敗！蔡英文陪林佳龍到湧蓮寺碰壁　侯友宜：與主委理念相同

馬防部上校副參謀長倒臥寢室送醫不治　憲兵隊、連江地檢署啟動調查

再咬張善政「保密條款」　鄭運鵬：心裡有愧有虛才推託

美參議院通過「台灣政策法」　蘇貞昌非常感謝：對台灣更大的支持

國民黨質疑擋民間買疫苗　蘇貞昌斥沒常識：搶都來不及怎麼擋？

綠營疑準備「4道大菜」進攻！蔣萬安怒「含沙射影」：不抹黑不會選舉

10月入境免隔離？　蘇貞昌曝「1條件」可提早開放

政黨支持度巨變！民進黨陷「空前最低迷」　民眾黨20.9％超車國民黨

老人家也能練搏擊！68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

高雄恐怖浮屍錄曝...37天漂8具　她撿槍轟陳其邁：要怎樣才關切？

太扯！開200多公里手剎沒放「飄焦味」　他載全家出遊險釀禍

反轉！遭警質問「吸毒？」　韓星控執法過當：是喝酒配抗憂鬱藥

嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　命危搶救中

網紅搭遊艇落海「螺旋槳削小腿」　三度控告駕駛殺人未遂

YTR聯名雞胸標100g　一量「只81g」她傻眼！廠商：失重20%正常

「關心青年」不能淪為口號 　台學聯邀市長候選人直球對決

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼　警冷回：報警幹嘛

卓文萱過2年「仍無法聽《愛的主旋律》」　悲求小鬼再入夢：很想你

林昀儒、廖振珽直落三力退哈薩克組合　闖進WTT挑戰賽男雙4強

「那個男人重返中職」不是洪一中　台鋼明揭曉：老球迷的回憶

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

檢舉少將「身分被出賣」陸軍認失當

68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

馬防部上校副參謀長倒臥寢室送醫不治　憲兵隊、連江地檢署啟動調查

民進黨政黨支持度陷「空前最低迷」　民眾黨20.9％超車國民黨

北市公布酒駕累犯名單　她酒測值高達1.16

高市議會打臉！台灣基進檢舉藍議員違反確診「一人一室」

周玉蔻為疫苗採購槓慈濟　王世堅嘆「非常不好」：別碰觸台灣的驕傲

桃園四腳督誰出線？　他曝張善政成吸票機：「這個人」已被棄

楊智淵被捕超過一個月　陸委會：盡速釋放

5年前為人父卻陷黑暗　謝國樑為女兒站出來

早療中心無預警停業！　特殊兒復健卻被醫院通知「不用來了」

選戰倒數！藍樂觀拿17縣市　國民黨高層：六都過半不是不可能

侯辦批賴清德「抹黑救新北選情」　林佳龍競辦嗆：母雞跳針、小雞跳腳

更多熱門

相關新聞

綠營疑準備「4道大菜」進攻！蔣萬安怒「含沙射影」：不抹黑不會選舉

綠營疑準備「4道大菜」進攻！蔣萬安怒「含沙射影」：不抹黑不會選舉

離年底首都市長選戰僅剩2個多月，國民黨台北市議員王鴻薇透露，民進黨近期對國民黨台北市長候選人蔣萬安的砲火都只是「小菜」級別，有消息流出，後續將會從4個方面攻擊蔣萬安。蔣萬安今（16）日回應，民進黨不抹黑、抹紅與抹黃就不會選舉。

國民黨質疑擋民間買疫苗　蘇貞昌斥：搶都來不及怎麼擋？

國民黨質疑擋民間買疫苗　蘇貞昌斥：搶都來不及怎麼擋？

68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

高雄37天漂8浮屍　她撿到槍轟陳其邁

高雄37天漂8浮屍　她撿到槍轟陳其邁

打造城市大型嘉年華！　蔣萬安提市政願景：讓台北進入世界的行事曆

打造城市大型嘉年華！　蔣萬安提市政願景：讓台北進入世界的行事曆

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬張善政

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

黃鴻升走2年「我們想你」！

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面