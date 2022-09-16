　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

避免境外資金影響選情　警政署查408件「地下匯兌+賭盤」4百億

記者邱中岳／台北報導

全國九合一選舉即將在2022年11月26日舉辦，警政署為了防止境外資金透過地下匯兌管道介入選舉，所以從5日至15日開始執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，查扣不法金流現金1億元，地下匯兌、洗錢以及賭資共計4百億元。

刑事局在為期10天的全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案，分成「查緝地下匯兌」、「查緝洗錢水房」以及「掃蕩賭博犯罪」3種項目，共計查獲408件，逮捕嫌犯1575人。

▲▼警政署防堵九合一選舉境外資金透過地下匯兌介入選舉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署防堵九合一選舉境外資金透過地下匯兌介入選舉。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查獲不法現金1億元，另外還查獲不法金流4百億元，訊後均依照相關規定，將不法份子依照規定移送地檢署偵辦。

據了解，刑事局4大3隊查獲45歲楊姓嫌犯等人，誆稱虛擬貨幣買賣，但實際上是幫詐騙集團洗錢，只要詐騙集團將金錢交給楊嫌等人，楊嫌提供虛擬貨幣給對方，主要以泰達幣為主。

▲▼警政署防堵九合一選舉境外資金透過地下匯兌介入選舉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署憂心九合一大選被境外資金影響，所以舉辦為期10天查緝地下匯兌以及賭盤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，楊嫌從事半年多，幫詐騙集團洗錢1億多元，最後警方逮捕楊嫌在內等13人，查扣現金2千5百多萬，另外裁定扣押帳戶3百萬元，訊後洗錢防制法、詐欺以及組織等罪嫌送辦。

刑事局也另外查獲，黃嫌等6人透過網路經營水房模式，替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢工作，現場查扣現金新台幣404萬餘元及電腦主機等贓證物，黃姓主嫌等4嫌移送法辦。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
台中聯結車綠燈右轉　女當場被輾斃
7年級生藝人「2千萬買2間房」　他見YT訂閱不到30萬：怎賺
《毒梟》河正宇好友竟「跟柳演錫同齡」！　韓網嚇歪：太衝擊了
大胃王千千聯名雞胸肉「標100g秤只有81g」　廠商回應了
「中山好青年」殺警案判8年　酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝
退休老員工「忘記請假」單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

避免境外資金影響選情　警政署查408件「地下匯兌+賭盤」4百億

「中山好青年」殺警案判8年...酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝

打掃變打架！屏東恆春某校新生鬥毆　警方回應了

南桃園臭了一整晚「元兇找到了」　男子露天燒廢棄物...下場慘

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

月開逾10張紅單「砂石車殺手」騎車挨撞　警駁報復說：巧合啦！

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

她在「綠色走廊」被拖進果園！色小販強揉胸　和解金擺爛下場慘

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

避免境外資金影響選情　警政署查408件「地下匯兌+賭盤」4百億

「中山好青年」殺警案判8年...酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝

打掃變打架！屏東恆春某校新生鬥毆　警方回應了

南桃園臭了一整晚「元兇找到了」　男子露天燒廢棄物...下場慘

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

月開逾10張紅單「砂石車殺手」騎車挨撞　警駁報復說：巧合啦！

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

她在「綠色走廊」被拖進果園！色小販強揉胸　和解金擺爛下場慘

CTESA國際合作AIT先鋒試驗　努力健全電競生態圈

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

營收創新高+本益比不到10倍　專家「點名13檔」：股價委屈了！

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

耳朵有水2情況「恐癌症前兆」！醫示警：3個月↑沒退聽力會受損

東森寵物新店盛大開幕！加入會員就送購物金

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

歐盟推「電的迫降」緩解能源危機　成敗取決27國是否團結

張國煒經營能力備受肯定　公司還沒賺錢股價已達23元、官股銀行也超支持

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

撞擊瞬間曝光！名醫王群光「紅燈過馬路」遭撞亡

即／鹿港分局巡佐車禍重傷！留最後一口氣回家

即／桃園銘傳深夜氣爆　學生四散奔逃

還原現場！健身女坐地休息　昏迷撞鐵架擦傷

即／台中健身女救回來了　初判腦動脈瘤破裂

即／台中烏日高鐵路一段橋下嚴重車禍！　1女明顯死亡

即／台東男警追不到女警竟搶所長配槍　下場出爐

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

名醫違規穿越馬路遭撞不治　家屬激動痛哭

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

更多熱門

相關新聞

雲林縣長選情「五五波」　張麗善：我相當有信心

雲林縣長選情「五五波」　張麗善：我相當有信心

2022九合一地方選舉剩72天，民進黨主席蔡英文總統曾說出「雲林贏台灣就贏」，近期除頻頻現身雲林，首場行動中常會在雲林登場。地方傳出選舉賭盤已開到「五五波」的膠著狀態，雲林縣長張麗善則認為，施政與建設四年來讓縣民有感，對外傳之五五波說法，對自己非常有信心，認為縣民會做出公平與理性判斷。

蘆洲警自戕警政署推關懷制度

蘆洲警自戕警政署推關懷制度

全國大掃黑！扣治安史首見MK18步槍

全國大掃黑！扣治安史首見MK18步槍

國際警察合作論壇登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪

國際警察合作論壇登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪

防制酒後駕車工作評核南警六都第一名

防制酒後駕車工作評核南警六都第一名

關鍵字：

警政署境外資金地下匯兌賭盤

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面