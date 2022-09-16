避免境外資金影響選情　警政署查408件「地下匯兌+賭盤」4百億

記者邱中岳／台北報導

全國九合一選舉即將在2022年11月26日舉辦，警政署為了防止境外資金透過地下匯兌管道介入選舉，所以從5日至15日開始執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，查扣不法金流現金1億元，地下匯兌、洗錢以及賭資共計4百億元。

刑事局在為期10天的全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案，分成「查緝地下匯兌」、「查緝洗錢水房」以及「掃蕩賭博犯罪」3種項目，共計查獲408件，逮捕嫌犯1575人。

▲警政署防堵九合一選舉境外資金透過地下匯兌介入選舉。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查獲不法現金1億元，另外還查獲不法金流4百億元，訊後均依照相關規定，將不法份子依照規定移送地檢署偵辦。

據了解，刑事局4大3隊查獲45歲楊姓嫌犯等人，誆稱虛擬貨幣買賣，但實際上是幫詐騙集團洗錢，只要詐騙集團將金錢交給楊嫌等人，楊嫌提供虛擬貨幣給對方，主要以泰達幣為主。

▲警政署憂心九合一大選被境外資金影響，所以舉辦為期10天查緝地下匯兌以及賭盤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，楊嫌從事半年多，幫詐騙集團洗錢1億多元，最後警方逮捕楊嫌在內等13人，查扣現金2千5百多萬，另外裁定扣押帳戶3百萬元，訊後洗錢防制法、詐欺以及組織等罪嫌送辦。

刑事局也另外查獲，黃嫌等6人透過網路經營水房模式，替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢工作，現場查扣現金新台幣404萬餘元及電腦主機等贓證物，黃姓主嫌等4嫌移送法辦。