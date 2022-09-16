桃園南區惡臭惹民怨！　苦尋14hrs...環保局還沒找到異味來源

▲桃園市南區各區昨（15）日晚間傳出帶有塑膠燃燒臭味，桃園市環保局與消防局人員深夜出動稽查異味來源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮、楊梅等區域昨（15）日深夜陸續有民眾聞到塑膠燃燒異味，住戶抱怨不關窗戶根本無法入眠，桃園市消防局據報後出動多組人力搜尋異味來源，環保局也增派多組稽查人員漏夜調查。由於風向因素導致現場儀器測量讀值不穩定，環保局今（16）日將增派5組人力稽查，繼續搜尋異味來源，希望揪出源頭給予嚴懲。

桃園市楊梅區、平鎮區與龍潭地區昨晚10時許，陸續有民眾聞到燒焦與塑膠異臭，有網友在臉書社團貼文「是火災嗎？聞到頭超暈」、「味道像化學槽加到水，化學作用散發之惡臭」。桃園市消防局第四大隊派員在傳出異味地點來回搜查，初步查出排除南豐路火警為臭味來源，經感測器分析，熱區疑似來自楊梅區青山里山下工廠，已連繫市府環保局派員稽查。

▲桃園市南區各區昨（15）日晚間傳出帶有塑膠燃燒臭味，桃園市環保局人員今天上午在龍潭烏樹林工業區稽查異味來源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市環保局指出，環保局接獲民眾陳情疑似有露天燃燒與塑膠異味，深夜派出4組車組稽查人員到平鎮區中興路336巷與龍潭區武漢國中巡視，現場可嗅得些微異味，但異味較不明顯。隨後另處稽查人員在楊梅區獅一路之空氣品質感測器有異常情形，在幼獅工業區獅一路、平鎮區中庸路25巷巷口、平鎮區山頂段以PID檢測VOC未超標，後來再至龍潭區工五路以PID檢測VOC未超標，現場也沒有出現異味。

環保局表示，經查空氣品質感測器疑似由烏樹林工業區（龍潭區工五路）顯示異常讀值，沿風向吹往平鎮及楊梅等區域，至烏樹林工業區附近勘查，現場未有嗅得異味散布情形，今天將繼續派出5組稽查人員繼續蒐查污染來源。

環保局強調，環局人員第一時間就透過空品監測系統掌握可能源頭，疑因風向關係，龍潭、楊梅、平鎮、中壢都有異味飄散，今加派稽查人力盡快查明原因，希望盡快揪出異味源頭給予嚴懲。

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