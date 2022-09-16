　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

▲▼84歲退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km，看中鋼收假單安心了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲84歲退休老員工「忘記請假」，單車狂騎11km到老公司中鋼要送假單。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導　　

高雄一名84歲的邱姓老翁在當兵前就在中鋼公司任職，至退休時有近40年的年資，但日前他突然嚷嚷稱有要事，一定要到公司請假，便騎著單車回到離住家11公里遠的老公司辦理請假程序。警方聽聞並了解緣由後，在中鋼公司的協助下，複印一張老翁昔日的請假單轉交，他才安心返家。

小港分局小港派出所13日上午10點獲報，稱台機路上有一名老人需要協助，到場了解才發現，這名邱姓老翁稱因有要事，要到公司請假。

▲▼中鋼退休老員工掛念要請假，看到公司收假單才安心返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中鋼退休老員工掛念要請假，看到公司收假單才安心返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，老翁在當兵前就在中鋼公司任職，退伍後仍持續在中鋼服務，至退休時有近40年的年資，可謂中鋼元老級員工。當日上午9點多，老翁突然以為今日好像還沒請假，便從新興區住處以「鐵馬」騎乘11公里遠的距離，到昔日任職的中鋼公司要請假，稱自己還沒退休，所以要請假給交代。

▲▼84歲退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km，看中鋼收假單安心了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲在中鋼公司人員協助下，複印一張老翁昔日的請假單轉交給老翁，完成請假程序後，他才安心在員警協助下返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方聽聞後，先是安撫老翁情緒，並在中鋼公司人員協助下，複印一張老翁昔日的請假單轉交給老翁，完成請假程序後，他才安心在員警協助下返家。所幸老翁雖騎鐵馬1個多小時，但體力精神仍然相當不錯，當警方迅速協助家屬尋獲老翁，家屬均相當感激。

小港分局表示，台灣逐漸邁入老年化社會，老者走失迷路之問題也越來越普遍，老者的親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老者身上，或是將常穿著的衣服鏽上其姓名，減少老者走失的風險，加強對長者的照顧。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
16秒驚悚片！水泥車華江橋過彎整車左傾　老司機神拉回
南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　雨彈「連炸3天」熱區出爐
iPhone 14開箱「只看得到她的腿」　網神出正妹記者正面
快訊／長沙再傳恐怖大火！　僅距電信大樓4公里
突傳疫情怕被封控！上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了
快訊／追不到女警！男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職
快訊／開賣當天就降價！　iPhone 14現貨折1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

月開逾10張紅單「砂石車殺手」騎車挨撞　警駁報復說：巧合啦！

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

她在「綠色走廊」被拖進果園！色小販強揉胸　和解金擺爛下場慘

水泥車華江橋過彎整車左傾！老司機神拉回safe...16秒驚悚影片曝

快訊／追不到女警！台東男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職

17歲女淚訴遭強行「走後門」還被逼舔乾淨　男網友無罪理由曝

「不知我兒子混員林？」悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

月開逾10張紅單「砂石車殺手」騎車挨撞　警駁報復說：巧合啦！

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

她在「綠色走廊」被拖進果園！色小販強揉胸　和解金擺爛下場慘

水泥車華江橋過彎整車左傾！老司機神拉回safe...16秒驚悚影片曝

快訊／追不到女警！台東男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職

17歲女淚訴遭強行「走後門」還被逼舔乾淨　男網友無罪理由曝

「不知我兒子混員林？」悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

偷闖阿嬤房間找食物！小笨狗被繩子卡住　全程安靜「用眼神求救」

股利發很大！00900股價跌慘「有救嗎？」　達人曝2招解套

小鬼妹曝兒子名字「是舅舅取的」　背後含義超有他作風：期望特別

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

「主子對我的愛藏在屎裡」　她鏟「超完美愛心」3000人按讚

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

「機車鑰匙插家門鎖」下秒開了　房東曾說1句話！她崩潰：好恐怖

柴識破繞路散步賴地不走　2人「拉繩＋推屁屁」笑翻網：純正血統

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

撞擊瞬間曝光！名醫王群光「紅燈過馬路」遭撞亡

即／鹿港分局巡佐車禍重傷！留最後一口氣回家

即／桃園銘傳深夜氣爆　學生四散奔逃

還原現場！健身女坐地休息　昏迷撞鐵架擦傷

即／台中健身女救回來了　初判腦動脈瘤破裂

即／台中烏日高鐵路一段橋下嚴重車禍！　1女明顯死亡

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

名醫違規穿越馬路遭撞不治　家屬激動痛哭

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

桃園僑生無照闖燈！猛撞2機車「1女噴飛」不治

更多熱門

相關新聞

中鋼十月盤價止跌開平　看好鋼市第四季出現拐點重返成長軌道

中鋼十月盤價止跌開平　看好鋼市第四季出現拐點重返成長軌道

國際鋼市加速觸底並醞釀反彈，中鋼集團今（15）日公佈最新盤價，因考量客戶庫存跌價損失，10月盤價以平盤開出；展望後市，中鋼表示，因應國際鋼市變化，適度調節產銷、減緩市場供應衝擊，預估鋼市於第四季落底並出現拐點，業績可望重返成長軌道。

股民瘋傳「買它家房子比較賺」　數字證實96%屋主轉手沒賠

股民瘋傳「買它家房子比較賺」　數字證實96%屋主轉手沒賠

中鋼7月稅前盈餘26億、月減近四成　法人看好第四季行情再起

中鋼7月稅前盈餘26億、月減近四成　法人看好第四季行情再起

中鋼九月盤價平均調降3.32%　法人看好第四季旺季需求量成長可期

中鋼九月盤價平均調降3.32%　法人看好第四季旺季需求量成長可期

陸韓鋼品反傾銷落日調查　經濟部認可續徵關稅維持市場秩序

陸韓鋼品反傾銷落日調查　經濟部認可續徵關稅維持市場秩序

關鍵字：

退休員工中鋼高雄警察

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面