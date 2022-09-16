退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

▲84歲退休老員工「忘記請假」，單車狂騎11km到老公司中鋼要送假單。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名84歲的邱姓老翁在當兵前就在中鋼公司任職，至退休時有近40年的年資，但日前他突然嚷嚷稱有要事，一定要到公司請假，便騎著單車回到離住家11公里遠的老公司辦理請假程序。警方聽聞並了解緣由後，在中鋼公司的協助下，複印一張老翁昔日的請假單轉交，他才安心返家。

小港分局小港派出所13日上午10點獲報，稱台機路上有一名老人需要協助，到場了解才發現，這名邱姓老翁稱因有要事，要到公司請假。

▲中鋼退休老員工掛念要請假，看到公司收假單才安心返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，老翁在當兵前就在中鋼公司任職，退伍後仍持續在中鋼服務，至退休時有近40年的年資，可謂中鋼元老級員工。當日上午9點多，老翁突然以為今日好像還沒請假，便從新興區住處以「鐵馬」騎乘11公里遠的距離，到昔日任職的中鋼公司要請假，稱自己還沒退休，所以要請假給交代。

▲在中鋼公司人員協助下，複印一張老翁昔日的請假單轉交給老翁，完成請假程序後，他才安心在員警協助下返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方聽聞後，先是安撫老翁情緒，並在中鋼公司人員協助下，複印一張老翁昔日的請假單轉交給老翁，完成請假程序後，他才安心在員警協助下返家。所幸老翁雖騎鐵馬1個多小時，但體力精神仍然相當不錯，當警方迅速協助家屬尋獲老翁，家屬均相當感激。

小港分局表示，台灣逐漸邁入老年化社會，老者走失迷路之問題也越來越普遍，老者的親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老者身上，或是將常穿著的衣服鏽上其姓名，減少老者走失的風險，加強對長者的照顧。