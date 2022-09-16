80萬劑次世代疫苗來了！誰先接種、對BA.5有效？　7大QA一次看

▲莫德納雙價次世代疫苗。（圖／路透）

記者李佳蓉／整理報導

隨著中秋連假效應，加上BA.5入侵台灣夾擊下，本土疫情再掀一波高峰。指揮中心也宣布，第一批莫德納次世代疫苗將於今（16）日抵台，數量約80萬，會再陸續到貨，希望最快可於下週末開打。這支全新的次世代疫苗究竟有哪些人符合接種資格？與原先的疫苗差別在哪？《東森新媒體ETtoday》整理7大QA帶你一次看懂。

Q1：什麼是次世代疫苗？

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目前所施打的新冠疫苗都是以「原始病毒株」所製作，而在每劑0.5ml的莫德納次世代疫苗中，則是含有25微克原始株mRNA加上25微克Omicron BA.1變異株mRNA，因為含有2種病毒抗原，又被稱為「雙價疫苗」。

食藥署表示，經審查莫德納雙價疫苗的一項第二/三期臨床試驗結果顯示，以雙價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優的對抗BA.1變異株的中和抗體免疫反應；而探索性分析數據顯示，雙價疫苗也能夠誘發對抗BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

Q2：哪些人可優先接種次世代疫苗？

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，莫德納疫苗將分兩階段開放施打，推估有600萬人符合資格，也將就9月底到貨的300萬劑，分兩階段開打。

（一）第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

（二）第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

Q3：施打間隔時間？

因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑（包含現行單價及次世代雙價疫苗）接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月以上：

－基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑

－第一次追加劑與第二次追加劑

－第二次追加劑與第三次追加劑之間隔

－確診後亦需間隔3個月後接種。

指揮中心指揮官王必勝強調，BA.1雙價疫苗是作為追加劑使用，和上一劑要間隔3個月，不管是前一劑打的是基礎劑、基礎劑加強劑、或各劑追加劑都要間隔3個月，也就是說，可以作為第三劑、第四劑甚至第五劑來打。

▲莫德納次世代疫苗施打後的不良反應，與原型株疫苗相似。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

Q4：次世代疫苗的副作用？

目前已通過食藥署EUA的莫德納次世代疫苗發生的局部/全身性不良反應頻率與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見的不良反應主要是注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，未發現新的安全疑慮。

Q5：台灣採購含BA.1的次世代疫苗能對抗BA.5？

專家諮詢小組召集人張上淳表示，依莫德納提供給食藥署的資料顯示，「原型株＋BA.1」雙價疫苗接種29天後，BA.4、BA.5中和抗體效價結果，雙價疫苗為985.4，原型疫苗株為588.4，中和抗體幾何平均效價比值（GMR）為1.68倍；若單獨取未曾感染的受試者計算，中和抗體效價則較接種原型株增加1.69倍。

不過，張上淳也提到，因為疫苗較新，受試者僅300～400人，因此審查僅看28天中和抗體效價變化作為審查依據。

針對資深媒體人趙少康質疑BA.1雙價疫苗保護力不足，張上淳舉美國9/1公佈資料回應，對於免疫功能正常的18歲以上成人，在Omicron流行期間，預防住院疫苗保效果，在完整原始病毒株3劑疫苗接種，4個月內保護效果為49%、4個月以上則為34%。另對接種第四劑的50歲以上成年人進行追蹤，在接種2個月內保護力為60%，接種2～4個月為56%。

至於免疫功能不全的18歲以上病人，在接種3劑單價疫苗後，在Omicorn流行期間可達到71%保護力、3個月以上保護力也有41％。

張上淳提到，雙價疫苗並無直接保護效果資訊，只能由中和抗體比例1.7倍加上原始病毒株進行推估，由此可知，內含BA.1與原始株的雙價疫苗，對於防範住院與重症死亡都有很好的效果。

▲歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化。（圖／指揮中心提供）

Q6：為什麼不買BA.5次世代疫苗？

ACIP召集人李秉穎解釋，目前BA.5疫苗還沒辦法馬上上市使用，因為世界各國僅有美國對BA.5雙價疫苗核准EUA，但是其依據是BA.5的動物試驗資料，還沒有人體試驗資料；而且現在沒辦法馬上取得BA.5雙價疫苗，且因為廠商還無法供貨到全世界各國。

針對BA.1、BA.5兩種次世代疫苗，各國態度一樣。李秉穎強調，現在歐洲、加拿大等也都是用BA1雙價疫苗，主要考量BA.5雙價疫苗還要經審查通過到供貨、開始使用，都還要幾個月時間，歐洲藥品管理局跟加拿大衛生部一致建議，民眾不應等待BA.5的疫苗出來後才開始打。

李秉穎指出，現在先買BA.1雙價疫苗，待未來若BA.5雙價疫苗可大量供貨，且通過相關藥證審查，當然也會考慮採購，然而新冠病毒變異非常快，新冠病毒平均3～6個月就會出現主要突變病毒，BA.5出來到現在已經幾個月，預期年底還會出現其他新的變異，說不定被命名BA.6、BA.7，並逐漸取代。

▲▼指揮中心說明次世代疫苗採購及BA.5雙價疫苗現況。（圖／指揮中心提供）

Q7：可以等BA.5次世代疫苗到貨再接種嗎？

王必勝指出，基於現今疫情升溫，建議符合接種條件的族群，尤其是脆弱族群，包括年齡較高、或是有免疫不全者應接種現有或預期本月開打的BA.1雙價疫苗；至於較年輕、且沒有潛在風險因子者，若願意等BA.5疫苗也可以，但相對有其風險存在。

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