王浩宇預言高端「世界訂單接到手軟」翻車了！　指揮中心唯一買主

▲王浩宇1年前曾預言，高端疫苗訂單會接到手軟。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／台北報導

高端新冠疫苗自EUA後，爭議不斷。高端近日公開財務報表，意外曝光目前唯一買主就是指揮中心，沒有其他訂單，等於打臉了前議員王浩宇預言「世界各國訂單接到手軟」的言論。對此，王浩宇認為政治因素導致高端STV全球團結試驗遲遲無法公布，怒嗆質疑者「你怪高端？」

高端公司19日公布財報，新冠疫苗累計銷售淨額為新台幣36.2億元，對照先前衛福部公開的採購劑量與單價推算，顯示高端疫苗目前唯一買主是指揮中心，沒有其他訂單。

▲高端財報揭露唯一買主是指揮中心。（圖／記者湯興漢攝）

不少網友挖出王浩宇過去曾重砲回擊，台北市長柯文哲的夫人、醫師陳佩琪認為高端疫苗浪費錢的看法。他表示，「佩琪，妳真的不用擔心高端賣不掉」，更透露某一項消息公布後，隔天絕對世界各國的訂單接到手軟。依照發文時間點判斷，王浩宇指的應為世界衛生組織（WHO）當時公告的團結試驗疫苗聲明。

如今針對高端疫苗僅有指揮中心購買，王浩宇19日在臉書發文指出，依照WHO原先規劃，3月~5月就要公布STV的結果，「現在疑似因為政治因素拖到10月還沒公佈，你怪高端？」

王浩宇直言，「我是覺得，做人還是要有一點是非，自己國家被打壓的時候，還是要有一點點的同仇敵愾。」他表示，若台灣的TFDA是會員國，高端直接備查就能被WHO認證，何必要繞一圈循澳洲TGA管道申請，拖那麼多個月？「就是政治因素無誤」。

▼高端疫苗補打方案。（圖／指揮中心提供）

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