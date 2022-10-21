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打高端也能爽玩22國！各國檢疫規定、倒楣族補打QA一次看

▲桃園機場,桃園機場第二航廈美食街。（圖／記者彭懷玉攝）

▲疫情悶壞了！近期不少國人規劃出國旅遊。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李佳蓉／整理報導

中央流行疫情指揮中心宣布已接種高端疫苗的民眾，若有出國需求可補打其他廠牌新冠疫苗。昨日再整理國人主要出遊國家入境檢疫規定或措施，其中施打高端疫苗者不需補打，即可前往22個國家，但仍有日本、新加坡、美國、西班牙及智利5國僅承認WHO認證疫苗。針對高端戰士想出國旅遊等相關QA，《東森新媒體ETtoday》一次幫你解。

Q1：高端戰士共有多少人？

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A：指揮官王必勝說明，高端疫苗第一劑共接種100萬人次，三劑都打高端者約30多萬，範圍應落在30多萬至100萬間，至於多少人要出國則無法估計，不過國內目前補打疫苗庫存量足以因應，屆時若有缺乏會再採購。

▲▼10/20國人主要出遊國家入境檢疫規定或措施。（圖／指揮中心提供）

▲多國入境檢疫規定或措施，其中打高端疫苗者可前往24個國家。（圖／指揮中心提供）

Q2：打高端疫苗可以去哪些國家玩？

A：王必勝昨日說明，國人可無條件入境且免隔離國家包含韓國、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、加拿大、法國、義大利、英國、德國、阿根廷、墨西哥、土耳其、南非；韓國於19日宣布11/1起採用互惠沒有任何其他條件，我方民眾可以自由進入。

另承認高端疫苗共有10國，包含印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞、聖克里斯多福。打高端者共有22個國家可自由前往。

Q3：哪些國家不承認高端？想去怎麼辦？

A：還有些國家有檢疫措施、只承認WHO疫苗，包含日本、新加坡、美國、西班牙、智利。目前國內打高端疫苗者可透過補打其他廠牌疫苗解套。

王必勝說明，其中日本比較嚴格，要求要有三劑疫苗，沒有的話即需PCR陰性證明；美國方面要求一定要兩劑疫苗，至於新加坡、西班牙、智利也是要求兩劑，不然要有PCR證明，而新加坡、西班牙也承認快篩。

▼境條件僅承認WHO認證疫苗之國家，以及入境檢疫規定或措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/20入境條件僅承認WHO認證疫苗之國家。（圖／指揮中心提供）

Q4：自費PCR要去哪裡做？費用多少？會有補助嗎？

A：若未符合旅遊國之疫苗施打條件，需取得入境前72小時內PCR陰性證明，民眾可至各大醫院預約掛號自費檢驗PCR，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

至於外界建議補助打高端者3500元PCR費用，衛福部長薛瑞元昨日表示，「目前沒有相關規劃」。

Q5：高端戰士想補打的條件有哪些？

A：自19日起接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求（包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等），於出具相關證明文件（例如電子機票或就學/工作證明等）後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

Q6：補打劑次與間隔如何計算？

A：接種高端疫苗以外廠牌之第1～2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週（84天）。

▲▼提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打其他廠牌疫苗。（圖／指揮中心提供）

Q7：補打的廠牌有哪些可選？只能選同為次蛋白疫苗的Novavax？

A：指揮中心解釋，國內目前共有3種廠牌、4款疫苗可供選擇，包括BNT、莫德納、莫德納次世代及Novavax。指揮官王必勝強調，高端族補打並非只能打同為次蛋白疫苗的Novavax，其他廠牌疫苗皆可混打，但最新開放接種的莫德納次世代疫苗，僅能作為追加劑使用。

▼約有100萬名國人接種高端疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：

國外旅遊高端疫苗補打指揮中心自費PCR陰性入境檢疫規定

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