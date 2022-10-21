打高端也能爽玩22國！各國檢疫規定、倒楣族補打QA一次看

▲疫情悶壞了！近期不少國人規劃出國旅遊。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李佳蓉／整理報導

中央流行疫情指揮中心宣布已接種高端疫苗的民眾，若有出國需求可補打其他廠牌新冠疫苗。昨日再整理國人主要出遊國家入境檢疫規定或措施，其中施打高端疫苗者不需補打，即可前往22個國家，但仍有日本、新加坡、美國、西班牙及智利5國僅承認WHO認證疫苗。針對高端戰士想出國旅遊等相關QA，《東森新媒體ETtoday》一次幫你解。

Q1：高端戰士共有多少人？

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A：指揮官王必勝說明，高端疫苗第一劑共接種100萬人次，三劑都打高端者約30多萬，範圍應落在30多萬至100萬間，至於多少人要出國則無法估計，不過國內目前補打疫苗庫存量足以因應，屆時若有缺乏會再採購。

▲多國入境檢疫規定或措施，其中打高端疫苗者可前往24個國家。（圖／指揮中心提供）

Q2：打高端疫苗可以去哪些國家玩？

A：王必勝昨日說明，國人可無條件入境且免隔離國家包含韓國、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、加拿大、法國、義大利、英國、德國、阿根廷、墨西哥、土耳其、南非；韓國於19日宣布11/1起採用互惠沒有任何其他條件，我方民眾可以自由進入。

另承認高端疫苗共有10國，包含印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞、聖克里斯多福。打高端者共有22個國家可自由前往。



Q3：哪些國家不承認高端？想去怎麼辦？

A：還有些國家有檢疫措施、只承認WHO疫苗，包含日本、新加坡、美國、西班牙、智利。目前國內打高端疫苗者可透過補打其他廠牌疫苗解套。

王必勝說明，其中日本比較嚴格，要求要有三劑疫苗，沒有的話即需PCR陰性證明；美國方面要求一定要兩劑疫苗，至於新加坡、西班牙、智利也是要求兩劑，不然要有PCR證明，而新加坡、西班牙也承認快篩。

▼境條件僅承認WHO認證疫苗之國家，以及入境檢疫規定或措施。（圖／指揮中心提供）

Q4：自費PCR要去哪裡做？費用多少？會有補助嗎？

A：若未符合旅遊國之疫苗施打條件，需取得入境前72小時內PCR陰性證明，民眾可至各大醫院預約掛號自費檢驗PCR，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

至於外界建議補助打高端者3500元PCR費用，衛福部長薛瑞元昨日表示，「目前沒有相關規劃」。

Q5：高端戰士想補打的條件有哪些？

A：自19日起接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求（包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等），於出具相關證明文件（例如電子機票或就學/工作證明等）後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

Q6：補打劑次與間隔如何計算？

A：接種高端疫苗以外廠牌之第1～2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週（84天）。

▲指揮中心宣布提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打其他廠牌疫苗。（圖／指揮中心提供）

Q7：補打的廠牌有哪些可選？只能選同為次蛋白疫苗的Novavax？

A：指揮中心解釋，國內目前共有3種廠牌、4款疫苗可供選擇，包括BNT、莫德納、莫德納次世代及Novavax。指揮官王必勝強調，高端族補打並非只能打同為次蛋白疫苗的Novavax，其他廠牌疫苗皆可混打，但最新開放接種的莫德納次世代疫苗，僅能作為追加劑使用。

▼約有100萬名國人接種高端疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）