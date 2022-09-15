桃園四腳督誰出線？　他曝張善政成吸票機：「這個人」已被棄

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，而在經歷論文門、換將風波後，國民黨桃園市長參選人張善政、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬支持度仍在拉鋸，對於桃園「兩大兩小」選情，前民進黨立委沈富雄15日受訪時表示，桃園市民眾黨的支持者基本上本身就偏藍，所以票早已跑到張善政那邊，而鄭運鵬須努力減少「可恨值」、張善政則需增加「可愛值」，否則民調會繼續持平。

2022桃園市長選舉戰況多變，隨著前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選，民進黨確定改由立委鄭運鵬接棒，迎戰國民黨的前行政院長張善政與民眾黨的賴香伶。而前民進黨立委鄭寶清也執意參選，在被開除黨籍後，以無黨籍身分投入選戰，讓桃園形成「四腳督」戰況。

對於「四腳督」選情，沈富雄在廣播節目《POP撞新聞》受訪時表示，大家都說「兩大兩小」，但自己認為沒有「兩小」，桃園市民眾黨的支持者基本上本身就偏藍，且力挺張善政跟賴香伶比例為3:1，所以票跑到張那邊，「賴香伶早已被棄。」

對於張善政、鄭運鵬民調拉鋸，沈富雄分析，鄭運鵬因為先前林智堅風波招來太多仇恨，因此需要減少「可恨值」，而張善政相反，他的行事作風、性格較難吸引選民，因此要增加「可愛值」，兩人都還有努力空間，不然現在民調持平，「很難判斷誰才是最後贏家。」

根據《菱傳媒》的最新民調，張善政的支持度為40.39％、鄭運鵬支持度為38.18％、鄭寶清支持度為7.88％、賴香伶支持度則為6.37％。

根據《菱傳媒》分析相關數據發現，鄭寶清主要票源是14.18%的中間選票；僅瓜分了3.46%的民進黨選票；民眾黨和時代力量則各有11.52%和16.67%的支持者倒向鄭寶清，顯然鄭寶清拉走最多的反而是賴香伶選票，如果加上白營支持者有32.72%流向張善政，賴香伶的民眾黨基本盤只剩下47.93%，她反而成為鄭寶清參選後的最大受災戶。

另外，有1.96%的國民黨支持者表示會投給鄭寶清，但表示「只喜歡國民黨」的深藍受訪者，已有8.11%決定轉向，對張善政也同樣產生不小影響。