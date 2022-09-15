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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

切割！藍營譏「支持周玉蔻、票投陳時中」　陳時中：自己言論自己負責

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人周玉蔻多次表態支持前衛福部長陳時中參選台北市長，但周近期卻因疫苗採購槓上慈濟惹議，藍營更嘲諷「支持周玉蔻、票投陳時中」，對此，陳時中15日上午受訪時指出，任何媒體新聞人都是一個獨立自主的個體，自己對自己的言論負責，「在外面的人不需要把誰跟誰兜在一起，我想這個是不好的。」

對於北市首長選情，陳時中今天上午出席美容美髮業後援會成立大會前受訪時說，自己沒有去計算各參選人的增減，因為要以50%選票做為目標，盡量提出能照顧到所有市民的政見，他要照顧大部分台北市民，不是針對小眾，而是針對大眾，執政也要過半選票做後盾，施政才能順暢。

陳時中會中致詞也說，他的目標是得票率過50%，「我沒有說要三咖督的，我的目標就是要過半」，選舉當然策略很多，但台北市長的眼界要高，不是「贏你兩票就好了」，民主政治當然是票多的贏，但是候選人要有這個高度，要去爭取大部分的人的支持，這樣比較有意思。

陳時中說，「你靠3分之1三咖督當選，這樣未來就亂了」，因此他主張要過半，讓大多數人認同政策。他說，他說話算話，承諾的事情就會做，因此，一定要讓民進黨議員參選人全壘打。

另外，媒體會前也關注，昨日全國縣市施政滿意度公布，台北市長柯文哲的施政成績是六都最差、全國倒數一事，陳時中回應，柯市府對於市政有一些努力，這不容否認，但評比成績看來，市政確實有延宕，希望未來能夠改善這樣的情況。

對於媒體追問，陳時中說要以得票率超過50%為目標，但是藍營酸「支持周玉蔻，票投陳時中」，陳如何看待？陳說，任何媒體新聞人都是一個獨立自主的個體，自己對自己的言論負責，在外面的人不需要把誰跟誰兜在一起，他想這個是不好的。

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