侯友宜挨批「五星市長市政退步」　侯辦反擊：林佳龍只有3.75顆星

▲副總統賴清德陪同新北市長候選人林佳龍前往板橋深丘福德宮參香 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德15日為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選時，提及新北市長侯友宜上任第一年獲得4顆星，隨後連續三年皆拿下5星市長，但施政卻不斷退步。對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢回應，感謝賴副總統認證侯市長為五星市長，依當年同樣評鑑標準，林佳龍上任台中市長第一年僅3.5顆星，四年平均只有3.75顆星，痛批「幾乎死當，侯市長與林佳龍之間的比較，就如同模範生跟吊車尾的落差。」

針對賴清德開嗆，侯友宜執政四年中有三年拿下5星，但施政卻不斷退步，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢指出，賴清德大讚遠見雜誌評鑑公正，並主動提及侯友宜幾乎每年都拿下最高等級的五星市長，但在一旁的林佳龍，心裡應該很不是滋味。

吳亮賢指出，依照當年，同樣的遠見評鑑標準，林佳龍上任台中市長第一年僅3.5顆星，四年平均只有3.75顆星，幾乎死當，「侯市長與林佳龍之間的比較，就如同模範生跟吊車尾的落差。」

吳亮賢進一步說明，以遠見雜誌2015年至2018年林佳龍台中市長任內的評鑑為例，林佳龍上任第一年僅3.5顆星，是六都最後一名；2016、2017年皆為4顆星，仍是六都倒數；卸任前最後一年，再度「勇奪」3.5顆星，重返最後一名「寶座」。

吳亮賢說，以簡單數學比較，侯友宜4年拿下19顆星、林佳龍4年僅拿下15顆星，「4顆星的差距除了是賴副總統對於縣市長評價的客觀落差，也是民眾心中對於侯市長與林佳龍施政滿意度的巨大差異。」

至於林佳龍受訪時表示「互相漏氣求進步」，吳亮賢認為，或許是為了他在競選過程中一再地失言，像是「饅頭中毒說」、「人在新北，心在台北」等，是讓自己漏氣外也讓新北漏氣的自嘲。吳亮賢強調，選舉應該是「爭氣求進步」，要用爭氣的政見，讓新北更進步。

賴清德表示，侯友宜執政中，2020至2022這三年，從醫療衛生、環保、道路交通、消防公共安全都第一名、教育第二名、 觀光第四名、經濟就業第五名、治安第九名，逐年退步；2022年沒有一項第一名，只有醫療衛生第三名、環保第五名，其他的都退到第10名以外，治安更退到第17名，「因此為了新北市的發展，就要支持林佳龍，否則新北會像台北市那樣，人口減少、工商發展退步。」