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「林佳龍打侯難掀波瀾」　國民黨人士：侯陣營穩紮穩打即可

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對民進黨新北市長候選人林佳龍陣營猛攻，新北市長侯友宜多次採冷處理的「佛系打法」應對，但上月底競辦成立後，回擊力道逐漸加深，今（15日）更傳出侯友宜陣營擬「轉守為攻」。不過國民黨黨務人士認為，林佳龍打侯友宜根本掀不起波瀾，侯毋須在此浪費心力，因為從林被迫接手新北市長選舉，結局已經大致底定。

林佳龍在名嘴黃暐瀚的節目《下班瀚你說》專訪上，指侯友宜支持度從65％降到53％，最近團隊做的民調是降到48％，一旦降到45％，他就有可能贏侯。林佳龍也說他參選後，牽制了侯友宜到全國造勢，並估自己與侯的輸贏差距約10萬票。

但國民黨務人士認為，林佳龍想太多了，林打侯友宜並沒有掀起波瀾，而會變成這樣，都是總統蔡英文造成的。該人士表示，當蔡英文強迫林佳龍去新北，而林佳龍被迫接手，結局已經大致底定，林佳龍講的，只是吹哨壯膽而已。

黨團幹部建議，侯友宜的團隊穩扎穩打就好；也因此，當他聽到侯陣營要轉守為攻時，表示「我是打一個問號」。他說，侯友宜現在不需要為這此浪費心力，第一、侯友宜穩定領先；第二、林佳龍從來志不在新北，無法打動新北市民，造成震撼，所以不用放太多心力在林佳龍身上，好好去雪中送炭，幫忙其他縣市長候選人。

對於侯友宜輔選其他縣市長恐遭致林佳龍陣營以選2024作為攻擊點，該黨務人士指出，打歸打，但侯友宜沒說不選2024，也沒說要選，所以打不起來，重點是，今年新北市長選舉注定是九合一選舉中一個冷門縣市，因為大家都在看台北的「三腳督」，而林佳龍有點錯估自己對於國內政治的影響力。

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