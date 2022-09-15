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桃園市長4參選人出席桃市產總理監事會　均允諾出席爭取勞工支持

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（15）日出席桃市產總理監事會議，並允諾下月參加市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（15）日出席桃市產總理監事會議，並允諾下月參加市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市產業總工會今（15）日召開定期理監事會議，四名桃園市長市長參選人包括民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、國民黨張善政與無黨籍鄭寶清先後出席會議，與基層勞工分享勞工政策理念，產總理事長朱梅雪表示，四名市長參選人均承諾參加10月13日產總舉辦辦的市政座談會，暢談對於桃園勞工政策，產總也將邀集各工會團體規劃，就桃園市教師、消防、客運、移工與醫護權益等議題，邀請四位市長參選人公開回應。

桃園市產業總工會今天在八德區介壽路中華電信大樓召開理監事會議，邀請四名市長參選人出席，民進黨的鄭運鵬最早到場。

鄭運鵬以自己勞工政策指出，弱勢是他重點關心對象，未來將針對失業勞工、青年、中高齡就業者、原住民族、婦女等不同族群，量身打造就業促進方案，針對身分別加強輔導，提供單一窗口專案協助。此外，他將提出多元族群創業計畫，藉由自媒體、青創基地，結合桃園物流中心，創造更多就業機會，並輔導多元族群創業。他也會成為工會夥伴最堅強後盾，支援工會各項活動。包括鄭文燦市長現有的勞工政策，除了會「鄭規鄭隨」外，其他各項「勞工遮雨棚」部分，也都會研究後進一步擴大辦理且加深加廣。

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今日出席桃市產總理監事會議，允諾參加下月的產總市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今日出席桃市產總理監事會議，允諾參加下月的產總市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台灣民眾黨的賴香伶表示，來到工會就像回到家一樣，這裡是她過去參與社運時最大支撐力量，勞工權益越能獲得保障、勞工自覺性越高，台灣則會更好，如果她當選市長，一定會加強桃園勞工勞動權益保障。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今日出席桃市產總理監事會議，允諾出席下月的桃市產總市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今日出席桃市產總理監事會議，允諾出席下月的桃市產總市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國民黨的張善政也說，今天來向勞工的代表們溝通，看勞工覺得將來地方政府，市政府做哪些事情對於勞工權益保障最有用，聽取勞工代表意見作為參考。

▲無黨桃園市長參選人鄭寶清今天出席桃市產總理監事會議，允諾出席下月的產總市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲無黨桃園市長參選人鄭寶清今天出席桃市產總理監事會議，允諾出席下月的產總市政座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

無黨籍的鄭寶清說則認為，勞工問題其實很簡單就是將心比心，勞工權益要得到保障，畢竟勞工相對比較弱勢，資本家則比較有錢，若能多對勞工付出一點，社會才能和諧往前走。

產總理事長朱梅雪強調，四名市長參選人應邀出席產總理監事會議，代表這幾年桃園勞工運動在「戰鬥協商」路線下，已成為一股各方不可忽視力量，希望四名參選人可以告訴廣大勞工，「你可以做什麼，願意做什麼？」桃園是國門也是產業重鎮，相信最後選舉關鍵點會在勞工族群，會中也邀請四名市長參選人在10月13日就桃園市教師、消防、客運、移工、醫護權益等議題，請四位市長參選人公開回應，目前市政問題在蒐集中，將擇日直接公布。

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