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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：張善政瞎扯保密被打臉　「要躲到選完嗎？」

▲張善政今（14）日受訪時表示，名嘴黃暐瀚在臉書公布保密條款合約片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看得清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆涉抄襲，後解釋有保密條款，民進黨發言人謝子涵15日繼續透過新聞稿質疑，農委會早就打臉張善政，保密條款是指「計畫還在執行期間」，報告結案都有上網公開，自然沒有保密問題，張善政卻還在瞎扯，「選舉都已經倒數72天，張善政要躲到選完嗎？呼籲張善政不要繼續閃躲，應負起責任立刻公開向大眾說明、道歉！」

謝子涵說，根據這份研究案的合約，就有明訂執行研究計畫的團隊不能有抄襲、剽竊、侵害智慧財產權等行為，而且若違反相關規定，計畫主持人，也就是張善政本人，必須負擔賠償與法律、行政責任，但張善政作為計畫主持人，從被爆出研究報告涉嫌抄襲到現在，都是閃躲不願坦然公開向社會大眾說清楚，一下說要對外開記者會，現在又要扯保密要求，擺明就是心虛不敢面對。

謝子涵表示，張善政自己說過「誠信比學問重要」、「誠信破產就該要退選」，現在迴力鏢打到自己後就突然消失不見，更不要說這個研究案還涉及國家5700多萬公帑，張善政已經變成自己口中「誠信」有嚴重瑕疵的人，不僅有失一位大學教授、前行政院院長的格調，也是一個不適任、沒肩膀的桃園市長候選人，面對研究報告涉嫌抄襲跟誠信問題，不願擔起該負的責任，此外，國民黨主席朱立倫也該為提名、聲援有誠信瑕疵的候選人公開道歉。

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