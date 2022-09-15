綠營追殺「保密條款」案　張善政批可恥！指陳吉仲「睜眼說瞎話」

▲張善政15日受訪時指出，為了選舉利益不惜抹黑，這種行徑，可恥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對農委會主委陳吉仲日前說沒有保密條款，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬更質疑是「保命條款」；對此，國民黨桃園市長參選人張善政今（15）日表示，昨天有名嘴在臉書上面貼出合約裡面保密條款白紙黑字，陳吉仲是「睜眼說瞎話」，另外，綠營為了選舉利益不惜抹黑，這種行徑，可恥！

張善政上午出席桃園市產業總工會理事會，聽取產總工會對勞工權益問題建議，會後受訪時指出，昨天有位名嘴在臉書上貼出合約裡保密條款白紙黑字，農委會陳吉仲是「睜眼說瞎話」，「我覺得他為捍衛民進黨選舉利益，不惜跟所有國人撒謊，非常糟糕，非常不可取。我想請問蘇貞昌院長，你準備怎麼處理這種沒有誠信，捍衛選舉而欺騙國人的部會首長？蘇貞昌院長，你要怎麼處理這種人？」

針對綠營追殺保密條款案，張善政認為，農委會是1450的發源地，看到農委會最近行徑就代表整個綠營為了選舉利益不惜抹黑，這種行徑，可恥！

此外，有媒體提到鄭運鵬競辦說藍營政見很空洞部分，張善政說，「我的政見每次端出來，鄭文燦的市政府就會說，已經在做，很空洞，了無新意。張院長不了解桃園，這是他們一貫的SOP。鄭運鵬講這些話，我也可以反過來套到他身上，大家覺得這樣有意義嗎？」

外傳藍營還沒有選上，內部傳出已有分官封爵情事，似乎內部已開始分裂問題，張善政強調，「我覺得講太遠了，將來我若選上以，一定是用人為才，不會看說什麼派系不派系，現在搶位置根本沒用的，況且也沒有人在搶位置等問題。」

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