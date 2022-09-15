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藍議員確診視訊質詢！畫面多1人　遭疑違反「一人一室」回應了

▲▼邱于軒確診居隔，採視訊質詢，卻被抓疑違反「一人一室」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒確診居隔改採視訊質詢，但畫面中竟出現他人身影，遭質疑違反「一人一室居隔」防疫規定。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今日（15日）進行總質詢，國民黨市議員邱于軒因確診，在家居隔期間採視訊方式線上質詢。但台灣基進市議員參選人楊佩樺、李雨蓁質疑，邱于軒視訊畫面中出現他人身影，違反「一人一室居隔」的防疫規定，向高雄市政府衛生局檢舉。對此，邱于軒回應，因昨天血氧掉到剩94%，不得已才委請先生擔任照顧者，一切符合防疫規定。

楊佩樺指出，視訊會議的過程中，邱于軒指示下一張（簡報），表示空間內還有其他人員在，這明顯違反防疫規定，枉顧確診者一人一室隔離規定，痛批邱沒衛生觀念，已向高雄市政府衛生局具名檢舉。

▲▼邱于軒確診居隔，採視訊質詢，卻被抓疑違反「一人一室」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲楊佩樺、李雨蓁在市議會門口召開記者會，痛批邱于軒沒衛生觀念，已向高雄市政府衛生局檢舉。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雨蓁則說，這已經不是邱于軒第一次違反防疫規定，去年疫情嚴峻期間她也不顧市議會防疫規定，帶頭率韓粉衝入議會並與警方發生肢體衝突，如今自己確診了也未依規定進行一人一室居隔的規定，甚至還有離開通報衛生局居隔地點的嫌疑，希望高雄市政府衛生局能調查清楚，若有違法就需盡速開罰。

▲▼邱于軒確診居隔，採視訊質詢，卻被抓疑違反「一人一室」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼楊佩樺已向衛生局及市長信箱具名檢舉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼邱于軒確診居隔，採視訊質詢，卻被抓疑違反「一人一室」。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮表示，她根本就已經是明顯違法，身為議員卻做了最壞的示範，呼籲高雄市政府相關單位要就此事立即查清楚，並且開罰查辦，不能因為邱于軒是議員，就可以特權違法。

▲▼邱于軒確診居隔，採視訊質詢，卻被抓疑違反「一人一室」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒反擊，影片中的人物是自己先生，因昨天自己血氧掉到剩94%，身體極度不適，不得已才委請先生擔任照顧者。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，邱于軒回應反擊，影片中的人物是自己先生，因昨天自己血氧掉到剩94%，身體極度不適，不得已才委請先生擔任照顧者，同住家人包括孩子則暫時寄居他處，一切符合防疫規定。

邱于軒同時強調，在議會總質詢是議員應盡職責，盼藉此為地方發聲，也期待各界正視質詢議題，正視民代反映的地方問題，不是擔任紅衛兵，專門雞蛋裡挑骨頭。

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