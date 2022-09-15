工會稱挺林佳龍遭爆「冒用」　葉元之揭採通批林陣營說謊

▲李威爾、林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

進黨新北市長候選人林佳龍14日獲多元計程車工會理事長李威爾力挺，不料，台北市多元化計程車產業工會出來打臉，指李威爾並非理事長；而林辦發言人李坤城則澄清，「從頭到尾都沒這樣說」。對此，新北市議員葉元之今曝光鐵證，林佳龍陣營發給媒體的採訪通知，正是稱呼李男為多化計程車產業工會理事長，如今出事了說謊又切割，根本是不負責任又陷害人。

葉元之指出，林佳龍昨天記者會中先是喜孜孜地稱呼李威爾為理事長，並自稱很多計程車駕駛都支持他，結果立刻被正牌「臺北市多元化計程車產業工會」發聲明打臉。聲明表示，李威爾已多次在公開場合及記者會上冒用多元化計程車工會理事長名義，並四處向市長候選人以多元化計程車工會名義試圖參與政治活動。

台北市多元化計程車產業工會強調，本工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，「望各位媒體朋友能釐清此人身份，切勿再讓其以多元化計程車工會名義進行混淆，本工會將對李xx先生保留法律追訴權」。

▲葉元之揭林佳龍媒體採訪通知。（圖／葉元之提供)

葉元之表示，林佳龍稱多元計程車工會力挺的消息被發現是說謊後，很快就遭到媒體披露，沒想到林佳龍陣營不乖乖認錯道歉，反而還要求媒體「改新聞」，有媒體朋友便私下抱怨，林佳龍如果要解釋，幹嘛不直接發個聲明稿，造成大家麻煩。



葉元之更爆料，最誇張的是，林佳龍陣營昨要求媒體改新聞時，發言人李坤城還聲稱李威爾是「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」理事長，從頭到尾都沒說是「台北市多元化計程車產業工會」，但據媒體朋友私下提供的林佳龍陣營採訪通知清楚可見，根本是寫著「多元化計程車產業工會」理事長，這種公然說謊還要求媒體「改新聞」的陣營，居然敢不斷高舉言論自由大旗，真的是笑死人。



葉元之說，李威爾可能沒有宣稱自己是該會理事長，但關鍵是林佳龍陣營替人強加名號，被打臉之後又秒切割，看在願意出來力挺結果又被擺一道的李威爾眼中，恐怕是相當心寒。

