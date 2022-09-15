批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政以保密合約為由拖延，鄭運鵬表示，張把保密條款當做「保命條款」，非常不可思議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總期間被指專案報告涉嫌抄襲，綠營始終緊咬要求公開說明。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（15）日受訪時指出，張善政先生講保密條款，把保密條款當做「保命條款」，讓他覺得非常不可思議；很顯然可能有所心虛想要閃躲，這並不是個很合理的說法。

鄭運鵬今天上午應邀出席桃園市產業總工會理事會，會後受訪時表示，張善政先生最近所提的研究報告以保密條款為由拖延，他把保密條款當做「保命條款」，非常不可思議。「如果以他當初與農委會所簽訂合約來看，他是乙方，甲方是農委會，當初承接條件立法院的委員們都有看到，當甲方認為沒有必要保密時候，就已經失去保密效力，農委會一再說明，資料也公開，那些部分已經沒有保密必要，張善政先生跟律師研究過後，還把保密條款當做「保命符」，這個很不可思議，在挑戰市民與媒體的合約、法律常識的一個說法。很顯然他可能有所心虛想要閃躲，這並不是一個很合理的說法。」

鄭運鵬還說，很難想像，像張善政先生這樣保守的觀念，把已經失效的合約條件拿來當做他保命的救生索，這是個很不可思議的說法，相信他的律師不會給他這樣的建議。到底是心虛想隱瞞什麼事情，包含週刊兩期、包含農委會已經公告的內容，他自己是計畫主持人，5736萬元高額研究案，用複製貼上就來領取，他還強辯說在保密範圍內，甲方都已說不需要保密，實在不知道他在拗什麼。

▲鄭運鵬今（15）日受邀參加桃園市產業總工會理事會，在會中發言。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬強調，以他這樣的觀念，大家可以想像，未來他若擔任桃園市長，所有市府標案，都有保密條款，所有的包商都說我有保密條款，可以複製貼上、我就可以領取幾千萬研究費，這樣合理嗎？他自己都沒辦法圓這個邏輯，希望張善政先生很誠懇地來面對，希望他誠實為上、公開為上、誠懇為上。

此外，張善政酸桃園市國旅人數是六都墊底，鄭運鵬則認為，桃園市國旅人數與規模其實是六都成長最快的，過去在鄭文燦市長上任前，有些環境的建置、品牌建置不是這麼的完整，但在鄭文燦市長上任後，包括拉拉山水蜜桃價格、大溪關公生，這個是神之鄉的活動，都辦的有聲有色，各種農博、燈會，各家慶典從沒有知名度打到全國知名的景點，諸如浪漫台三線、永安漁港改造，到乙未戰爭的紀念公園，還有即將營運的龍潭客家茶博物館，全台朋友都能琅琅上口，這些國旅的統計可能有不同項目，有些只是滿意度去調查，並不是產業規模或是旅客人數的調查，這些都會作為我們未來市政參考。

鄭運鵬說，大家要注意到的是，桃園是國內旅遊人數是成長最快的，景點增加也最快，桃園人很願意留在桃園裡各區去走走，國人也很喜歡來桃園觀光，在這一點上面，這些滿意度調查我們都會作為激勵指標，就像候選人在看民調一樣，請不要唱衰桃園這幾年的努力，希望大家珍惜每一個進步，不需要拿一個小的問券調查來否定過去的努力，他可以是進步的動力，但不需要把他當做否定全盤、沒有進步的標籤。

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