桃園+5453創近3月新高　衛生局：隔離檢疫者違法最高罰百萬

▲桃園市政府衛生局長王文彥今天指出，秋節連假後確診人數上升，未落實隔離或檢疫規定者，將依傳染病防治法開罰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（14）日公布疫情，其中桃園市新增5,453例確診個案，新增確診人數為近三月新高，市府衛生局長王文彥指出，桃園本土個案數較昨（13）日4,519例上升約20.67%，鑒於中秋連假後確診人數逐漸上升，未落實相關隔離或檢疫規定將提高社區傳播風險，對於未解除居家隔離、檢疫民眾未配合規定擅離指定住所者，衛生局將依「傳染病防治法」開罰，可處10萬至100萬元重罰。

王文彥表示，桃市今天新增本土確診個案為5,453例，已是近3個月新高，其中秋節連假後確診人數逐步攀升，衛生局呼籲，未落實相關隔離或檢疫規定將提高社區傳播風險，對於未解除居家隔離、檢疫民眾未配合規定擅離指定住所者，將依「傳染病防治法」48條第1項與嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項處20至100萬元罰鍰；第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項處10萬至100萬元不等罰鍰。

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衛生局提醒，若確診者隔離期間違規擅自外出，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例第13條移送桃園地檢署偵辦，籲請民眾務必配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰，讓荷包失血。

此外，市府預計本週六（9/17）上午擇定5處人口密集都會區（桃園、中壢、平鎮、八德、蘆竹）再開設社區接種站，提供嬰幼兒與兒童BNT疫苗施打，至月底前各區衛生所針對嬰幼兒族群增開夜診與假日診提供疫苗接種服務，請民眾多加把握前往施打。

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