害我變光棍！11／11撂人狠炸前女友愛車洩恨...桃園男下場曝

▲桃園市吳姓男子不甘女友求去，去年光棍節當天找來黃姓、蔡姓友人到女友住處，在女友車旁引燃爆裂物，所幸未釀成嚴重災害。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年與女友分手後心有不甘，於11月11日光棍節當天撂來蔡姓與吳姓友人助陣，前往女友位於楊梅區住處理論，因無人應門，吳男竟在女友住處前車輛引燃爆裂物，所幸僅造成車輛毀損，還以刀子刺破輪胎、敲破車窗與大燈洩恨，案經警方循線查獲吳男等3人到案，桃檢複訊後偵結，依以爆裂物炸燬他人之物罪嫌起訴。

檢警調查，32歲的吳姓男子不甘與女友分手，去年11月11日光棍節當晚9時許，找來黃姓與蔡姓友人，到前女友位於楊梅區住處欲理論，但因無人應門，吳男無處宣洩，竟以鞭炮點燃瓦斯罐等方式破壞女友停在屋外車輛，還好爆炸威力不大僅造成車損，後來吳男持刀刺破轎車輪胎，再以瓦斯槍槍托敲破車窗、球棒打破擋風玻璃與車燈等部分，引發鄰居注意報警處理，楊梅警方據報後循線查獲吳男等3人到案。

但吳男前女友事後對於轎車遭毀損並未提告，桃檢複訊時，檢察官認為，吳等3人以爆裂物造成轎車車體毀損，附近還有成排轎車停放，若爆裂物波及油箱，釀成火燒車，其後果將不堪設想；且警方在現場轎車蒐證發現留存燒焦痕跡，鑑識人員採集到犯案用瓦斯罐與鞭炮等碎紙，社區監視器也拍攝到吳男、黃男、蔡男3人犯案過程，3人均坦承犯行不諱，檢方偵結依以爆裂物炸燬他人之物罪嫌將3人提起公訴。

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