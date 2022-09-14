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聚餐酒後持刀刺死人！越南移工起訴...5同鄉沒事理由曝

▲范姓越南籍移工今年4月間與同鄉聚餐，酒後突然與另一名范姓同鄉起衝突，慌亂中持水果刀刺中期右大腿，導致流血過多送醫不治，警方到場後。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲范姓越南籍移工今年4月間與同鄉聚餐，酒後突然與另一名范姓同鄉起衝突，慌亂中持水果刀刺中期右大腿，導致流血過多送醫不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市平鎮區某工廠工作的越南籍范姓移工，今年4月間下班與多名同鄉相聚飲酒餐敘，席間，范姓移工疑因金錢問題與另一名范姓移工起糾紛，2人發生拉扯，其餘越南同鄉見狀急忙將2人拉開，但其中挨打的范姓移工跑至廚房拿出一把水果刀揮舞，另一名范姓移工奪取水果刀後刺向其右大腿，送醫急救仍因大流失血不治，平鎮警方趕抵時將現場范姓等6名移工移送偵辦；桃園地檢署偵結將范姓移工依傷害致死罪嫌起訴，其餘武姓等5名移工則因罪嫌不足予以不起訴處分。

檢警調查，年約30歲的越南籍范姓移工今年4月13日晚間6時許與另一名范姓同鄉等移工在武姓移工住處飲酒餐敘，同桌還有武姓、阮姓與杜姓等5名男女，其中2名范姓移工都是朋友關係，但酒過三巡後，2名武姓移工因金錢問題起口角，涉嫌行兇的武姓移工突然朝另一武姓移工呼巴掌， 2人相互拉扯，被同桌移工拉開。

被打的范姓移工心有不甘，跑至廚房拿出一把水果刀揮舞，范姓移工見狀奪過水果刀後刺向其右大腿，導致血流如注，友人見狀趕緊報警求助，平鎮警方到場後通知消防救護人員將已奄奄一息的范男送醫急救，仍因右大腿動靜脈斷裂失血過多宣告不治，警方將現場范姓等6名移工全部帶回警局偵訊，偵訊後均依傷害致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

案發後，范姓死者家屬針對同為范姓移工提告殺人，同桌武姓等5名同鄉也是共犯被告；涉嫌行兇的范姓移工否認有殺人之意圖，辯稱係酒後口角一時氣憤才持刀刺傷死者，雙方並無深仇大恨；武姓移工等5人則稱事情發生太快來不及阻止，其他人則以掃地、抽菸等解釋案發時並未在現場，且並未出手攻擊等理由。

桃檢認為，涉嫌行兇的范男與死者本身就是朋友關係，雙方並無深仇大恨，全案因無其他積極證據能證明范男有殺人之犯意，偵結依傷害致死罪嫌將范男提起公訴，至於同案武姓移工等5人，因查無犯案動機，再加上有不在場與罪證不足，偵結予以不起訴處分。

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