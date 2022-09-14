楊丞琳「海鮮論」遭內政部狂酸　國台辦：民進黨政客只會耍嘴皮子

▲楊丞琳「海鮮論」引發台灣網友和內政部長徐國勇批評。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

記者任以芳／北京報導

台灣藝人楊丞琳日前上陸綜，因「海鮮論」受到內政部長徐國勇和台灣網友批評。實際上，這些年在陸兩岸發展台灣藝人受兩岸局勢影響，經常承受有形或無形的輿論壓力。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日指出，民進黨政客借題發揮，大做文章，只會耍嘴皮子轉移台灣民生關心的問題。

楊丞琳日前在大陸訪談節目談到，小時經濟情況不好，在台灣沒吃過什麼海鮮，並且說「吃海鮮是奢侈的在那」，網路風向轉變成「台灣人吃不起海鮮」，甚至內政部長徐國勇也加入批評行列，內政部臉書用「笑死」諷刺楊丞琳，引起兩岸爭議。

朱鳳蓮表示，「我的反應是『憶苦思甜』是我們兩岸民眾品味人生經歷，經常會有的一個情懷。這麼簡單的事情，民進黨當局一些政客一峰而上借題發揮，冷嘲熱諷，大做文章。」對於台灣民眾關心的問題反而是三緘其口，說明他們也是會靠耍嘴皮子來轉移焦點，煽動對立。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮稱，我們將一如既往落實同等待遇，歡迎台灣文藝工作者來大陸參與演藝影視文創行業事業。目前也有不少台灣演藝人員積極參與大陸廣播影視節目創作，在重大文藝演出熱門影視劇、綜藝節目都有精彩表演，在大陸收穫千萬粉絲。

最後，朱鳳蓮指出，「在陸發展藝人主動承擔社會責任，關注時事，熱心公益傳播正能量，對此大加充分肯定，上週瀘定地震發生之後，我們也有看到有數十位台灣演藝人員通過社交媒體幫忙加油，這是非常好的。」