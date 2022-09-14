陸無人機頻擾金門　國台辦：民進黨藉機炒作「無聊至極」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

大陸無人機近來不斷侵擾金門，陸軍金門防衛指揮部亦做出反制。國台辦今（14）日回應稱，民進黨一些人捕風捉影，煽動兩岸對立對抗，「其實是無聊至極。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮提出2點回應，第一任何單位和個人在相關行政區域起降民用小型航空器，需要依法依規進行。

她接著指出第二點，「我們也看到，民進黨有些人捕風捉影，藉機炒作製造緊張氣氛，煽動兩岸對立對抗，其實是無聊至極。」

▲金防部各據點結合干擾槍反制無人機。（圖／軍聞社提供）

大陸民用無人機近期頻繁侵擾金門，甚至留下「榨菜」、「茶葉蛋」。國軍近來開始執行強硬手段，日前更擊落其中一架。陸軍金門防衛指揮部各據點官兵時刻對空、對海監控，並以示警及乾擾槍等方式依程序應處，確維防區安全。

不過，對於金門1日擊落一架不明民用無人機，大陸《環球時報》前總編輯胡錫進則發文稱，近日出現的無人機並非大陸軍隊派出，呼籲金門「克制對待」。

最近一次無人機侵擾金門發生在12日，陸軍金門防衛指揮部表示，當天下午7時37分發現無人機1批1架次，進入草嶼地區禁限制水域上空。經守軍使用乾擾槍及防衛射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。