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誰擋慈濟疫苗？　國台辦：民進黨逢陸必反、冷血無情

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲慈濟指稱採購遭政商大老勸阻，事件發酵後，陳時中遭外界質疑阻擋疫苗。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者任以芳／北京報導

慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採購疫苗遭政界、工商業界等大老致電「別浪費力氣」，國民黨開記者會質疑時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中阻擋購買疫苗，民進黨則回批，冷飯熱炒，是大陸阻止疫苗來台。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日痛批民進黨，「他們逢陸必反，冷血無情，罔顧基本的人道主義，完全不考慮台灣民眾的健康安全和法律所需。」

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，先前採購BNT時遭到政商界多位大佬勸阻打消念頭，引起外界質疑，當時原來是蔡政府阻擋疫苗？

朱鳳蓮指出，「這些是當事人所親身經歷，我在這裡還可以告訴大家，去年台灣疫情最嚴重，疫苗需求最緊迫的時候，民進黨當局不僅以種種的藉口阻止大陸的疫苗出台。」

她接著說，民進黨對台灣一些縣市民間機構以及企業依照商業規則向上海復星醫藥集團架構疫苗設置種種的障礙，不斷的炮製謠言，製造問題，從中作梗，使上海復星醫藥集團向台灣提供復必泰疫苗拖延好幾個月。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，從2020年1月新冠肺炎疫情爆發以來，我們盡力幫助台灣同胞來對抗的疫情。在大陸有近20萬台胞接種疫苗，各地的台商台企復產、穩產達產，對台灣民眾急需的口罩、疫苗和快篩試劑，我們也及時表達，積極提供捐贈和協助意願，這些善意和情誼是始終未變。

她進一步稱，「反觀民進黨當局，不僅把自己的政治私利凌駕於民眾的健康安全之上，而且只要涉及到大陸的使用，就基於台獨本性不顧一切的進行政治操弄，從阻擋滯留台北的台灣民眾回台灣，大幅的取消兩岸行航點、禁止口罩和醫療物資輸往大陸、禁止大陸向台灣民眾提供疫苗和抗原檢測試劑，阻擋台灣相關機構向大陸企業採購疫苗。」

朱鳳蓮接著強調，「他們都是逢陸必反，冷血無情，罔顧基本的人道主義，肆意損害兩岸同胞的利益，完全不考慮台灣民眾的健康安全和法律所需。」對民進黨的所作所為，相信廣大台灣民眾是如何評判自有公論。

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