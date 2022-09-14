小三通復航關鍵不在陸方？　國台辦：民進黨千方百計阻饒限制

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國民黨副主席夏立言訪陸期間，不只台商關切「小三通」重新通航時間表，金門縣政府多次向兩岸管機關提出復航需求，至今是否有最新進度？對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日指出，兩地居民都希望早日恢復小三通，希望民進黨多做有利兩岸交流的事，不是搞政治操作，阻擾限制。

金門縣政府今年初也向陸委會提出申請預案，（以人道先行、鄉親優先、全面開放等）3階段方案，積極與兩岸主管單位協商爭取。外界也盼望，是否明年農曆年前，兩岸主管機關能達成共識鬆綁小三通，彌補兩岸航班運能不足困境？

朱鳳蓮說，小三通是兩岸民眾，特別是閩台兩地的民眾交流往來最重要、最便捷的通道，兩地的居民都非常的希望早日會‌‌恢復小三通。「我們希望民進黨當局多做有利於兩岸‌‌交流合作的事，而不是千方百計的阻饒限制，搞政治操作。‌」

朱鳳蓮表示，為了落實食品安全法以及實施條例等規定，海關總署組織修訂原進口食品境外生產企業的註冊管理，‌‌是2021年4月發佈進口食品境外生產企業註冊管理規定，今年的1月1日起實施‌‌註冊管理規定，這個註冊管理優化註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確企業主體責任和所在地主管部門監管責任，‌‌細化了條款適用情形。‌

她進一步闡述，相關部門已經通過海「峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道，向台方通報有關的‌‌事項和要求。‌‌相關主管部門會繼續按照進口食品境外生產企業註冊管理的有關規定，處理台灣輸大陸食品生產企業註冊的相關事宜。

▲ 夏立言訪陸會見福建台商 。（圖／廈門台商提供）

另外，有媒體提問，「夏立言訪陸實際作用，大陸方面是否把他的建言聽進去，不是行禮如儀的見面而已？」對此，朱鳳蓮說，中國共產黨與中國國民黨在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，保持交往，增進互信，‌‌推進合作，對推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，維護台海和平穩定具有積極的意義，‌‌也反映包括台灣同胞在內的‌‌兩岸民眾要和平和穩定、促交流、求發展願望和訴求。‌

她也強調，當前民進黨當局不斷「謀獨」挑釁，外部勢力加緊以台制華，這是台海形勢緊張動蕩的根源。‌‌我們將以台灣所有民眾的福祉為面，‌‌致力於發展兩岸關係的政黨團體和人事，一起繼續共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。‌