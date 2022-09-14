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楊智淵關押最新現況？　國台辦：根據國家相關法律規定依法偵查

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2022.3.16 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

八月初，浙江省溫州市國家安全局以「涉嫌危害國家安全」罪名，逮捕台灣民族黨副主席楊智淵，目前已由拘傳轉為指定居所監視居住。楊智淵家屬曾接到自稱大陸國安部門的電話，但拒絕透露楊智淵被關押的具體原因和地點。外界也很關切楊智淵最新狀況？國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日指出，根據國家相關法律規定依法開展偵查，目前案件正在進一步辦理中，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。

朱鳳蓮稱，8月3日，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事台獨分裂活動涉嫌分裂國家罪，煽動分裂國家罪的台灣地區犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查，‌‌8月4日辦案部門依法對其變更刑事強制措施，‌‌由拘傳轉為指定居所監視居住，8月5日已經依法通知他的家屬。

朱鳳蓮表示，浙江省溫州市國家安全局，根據國家相關法律規定依法開展偵查，目前案件正在進一步辦理中，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。

另外，提到李孟居等人犯罪事實清楚，證據確鑿充分，有關部門的嚴格依法辦案，包括在辦案過程當中，將保障李孟居等人本人的各項的合法權利。‌‌

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

▲台灣社運人士楊智淵由拘傳轉為指定居所監視居住。（圖／翻攝 央視）

八月初，大陸大動作宣布浙江省溫州市國家安全局逮捕「長期從事台獨分裂活動」，因疑似涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人台灣民族黨副主席楊智淵，實施刑事拘傳審查。目前，楊智淵已變更刑事強製措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。

陸委會上個月18日表示，楊智淵的家屬曾接到自稱中共國安部門人士的電話，但對方拒絕透露楊智淵被關押的具體原因，也未透露被關押的地點。

陸委會發言人邱垂正18日提到，案件發生至今，陸方仍未透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助的聯繫管道向我方相關單位進行限制楊智淵人身自由的通報，家屬雖曾接獲自稱中共國安部門人士的電話，但真偽難以查證。

案件發生後，家屬向表達政府希望給予協助，促使楊智淵可以早日返台，陸委會要求陸方立即無條件釋放楊智淵回台，並在釋放楊智淵前，要確保其人身自由安全，及享有的司法權益，以及安排家屬前往探視。

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