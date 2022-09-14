「台灣政策法案」若通過衝擊台海　國台辦：民進黨台獨圖謀不會得逞

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美參院外交部委員會今天14日將審議《台灣政策法案》草案，內容包含更名「台灣代表處」、提供軍援，涵蓋強化台美關係、台灣國際地位之實質法案。外界也預測法案一但通過將刺激北京，可能嚴重衝擊台海局勢。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日指出，民進黨拉攏美國搞涉台議案，台獨圖謀不會得逞。

朱鳳蓮說，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉，美國國會議員炮製涉台議案，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報規定。

朱鳳蓮說，「我們堅決反對，民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員，搞涉台議案，為其台獨圖謀不會得逞。」

美國參議院外交委員會預計14日審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」，外委會主席梅南德茲受訪表示，法案將更清楚傳達美國協助台灣的意願，能為台灣打開外交空間，預期將在委員會獲得兩黨強健支持。

此前，「台灣政策法案」原訂於8月3日二度審議卻臨時延期，傳出白宮怕考量將影響「戰略模糊」政策而出手踩煞車。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）受訪曾透露，他將與國會領袖見面討論這部法案，因為部分條文內容「令人擔憂」。

前民進黨立委郭正亮日前也直言，這項法案比裴洛西訪台更加嚴重，法案內容更是空前震撼，若參議院通過，台海風暴就要開始了。