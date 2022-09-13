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基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師　林右昌：打造寵物友善城市

▲基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師 林右昌：打造寵物友善城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府舉辦「2022狗狗森友會集合囉！」將於10月1日下午1點至下午5點在碧砂漁港盛大舉行，建立民眾、寵物、環境和諧關係，市長林右昌13日和產業發展處長黃健峰，邀大家來做伙，共創基隆寵物友善城市，打造動物與飼主的休閒育樂場域。林右昌表示，首座寵物公園，已編列明年工程經費500萬元，今年完成選址後，預計明年下半年前啟用。

林右昌指出，寵物就像家人一樣，市府這幾年來投入資源和心力，在毛小孩福利與保護，舉凡整建即將完工且超越雙北、五星級設施完善的寵物銀行，近年舉辦狗狗森友會等活動，今年擴大在各區舉辦反應良好，未來持續辦下去，打造寵物友善城市前進。

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▲基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師 林右昌：打造寵物友善城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌打造寵物友善城市。

產業發展處長黃健峰表示，狗狗森友會去年因疫情暫停，今年在碧砂漁港擴大舉辦，同時結合飼主帶家中愛犬，登基隆嶼登島活動，特別結合觀銷處原15個名額，今天再開放20名額開放報名，有興趣的市民朋友帶愛犬一起登基隆嶼；另在碧砂漁港安排狂犬病疫苗注射及闖關遊戲。

黃健峰說，這場活動以寵物公園概念，設置狗狗闖關遊戲區，凡參與比賽都可獲得精美參加好禮，更有機會獲得寵物推車、寵物餵食器、寵物飲水機等多項大獎和現場加碼抽獎的神秘禮品，同時活動現場特別規畫狗狗行為訓練講座、基隆快樂藝術團展演，以及寵物文創、在地美食、公益宣導等特色市集，為森友會增添不同風采樂趣，陪伴民眾與寵物共享美好時光。

▲基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師 林右昌：打造寵物友善城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，為共同響應9月28日世界狂犬病日，動保所特別安排專業獸醫師，提供免費狂犬病疫苗注射和寵物健康諮詢。最後特別提醒闖關活動需飼主與狗狗一同事先報名，參加犬隻必須已經完成寵物登記、狂犬病疫苗注射及已絕育符合法律犬隻，現場飼主也需要自備牽繩確保安全。活動詳情請上「基隆市政府2022狗狗森友會」臉書粉專查詢，參加「基隆市政府2022狗狗森友會-狗狗闖關遊戲」上網填寫報名表。

▲基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師 林右昌：打造寵物友善城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師 林右昌：打造寵物友善城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

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