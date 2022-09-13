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「政府不可能阻擋疫苗採購！」　總統府提5點一次還原買BNT過程

▲▼總統蔡英文。（圖／張惇涵臉書）

▲總統蔡英文。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

關於去年鴻海永齡基金會、台積電與慈濟捐贈BNT疫苗相關議題，總統府發言人張惇涵13日表示，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約，並從9月起，陸續完成與COVAX、AZ及Moderna等疫苗採購合約，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保國人健康安全。

張惇涵表示，在過程當中，政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。

關於BNT疫苗採購，張惇涵提出五點說明：第一，指揮中心昨天已再次還原BNT疫苗洽購過程，事實是，政府從2020年8月開始與BNT原廠洽談直接採購，到2021年1月，行政院核定疫苗採購案，甚至已完成議約，並在契約上簽署的階段，雙方商定自2021年3月後陸續交貨。

張惇涵說，第二，遺憾的是，後續發生醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致台灣與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲，「關於這點，德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過」。

張惇涵指出，第三，Covid-19的疫苗都是「緊急授權」藥物，因此可能會有一定程度的副作用或風險。所以，藥廠只會把疫苗賣給政府，是因為只有政府才有能力承擔風險，來擔保藥廠免責。EUA的審查與核發，及擔保藥廠免責，是民間單位無法做的事。

張惇涵表示，第四，在去年鴻海永齡基金會、台積電、慈濟等三個單位陸續表達捐贈疫苗的意願後，總統蔡英文便在去年6月18日邀集郭台銘創辦人、劉德音董事長在總統府會晤，達成「全島一命、團結合力、越快越好」的共識；而蔡英文也在6月26日，與慈濟證嚴法師視訊，並表示政府一定會積極處理。

張惇涵說，第五，後續透過「公私協力」模式，採取比照國外捐贈台灣疫苗的「多方雙層」契約方式，完成任務目標，過程當中，總統府、行政院及指揮中心共同努力，政府負責EUA的審核和後續疫苗配送施打計畫，三家單位出錢出力，政府民間也共同協調洽談採購契約，在大家相互合作下，才有慈濟昨天講的「在公私善的合作下，保護國人健康」的結果。

最後，張惇涵表示，蔡英文及執政團隊多次感謝鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟三家捐贈單位的義行善舉，實際上蔡英文也不只一次當面感謝郭台銘創辦人、劉德音董事長及證嚴法師的努力，讓BNT的疫苗採購案克服重重難關，順利完成。

張惇涵表示，總統府再次感謝三家捐贈單位的貢獻，與政府共同協力，讓台灣度過當時疫情挑戰，「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」，這是政府民間團結協力的防疫典範，而非分化彼此的選舉攻防。

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