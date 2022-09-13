LIVE／民間團體採購疫苗又生爭議　王必勝最新說明

生活中心／綜合報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前接受媒體專訪透露，「採購疫苗被勸阻」等相關內容掀起台北政壇巨大波瀾，成為北市長選舉攻防焦點。原訂由疫情指揮中心發言人莊人祥主持的疫情記者會，指揮中心臨時通知指揮官王必勝將出席，預料將進一步說明有關三企業/團體疫苗採購捐贈事宜。

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文受訪透露，先前採購疫苗時，有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」引發爭議。

疾管署署長周志浩昨（12）公佈協助民間採購德國BNT時間表，顯示衛福部於2020年8月與德國BNT公司和台灣輝瑞公司進行視訊會議，討論疫苗研製與採購方案，2020年12月31日德國BNT電郵提供合約最終版，但其中經歷新聞稿文字修改，與外力介入，最後無疾而終。

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王必勝進一步說明，2021年初就跟BNT談好購買事宜，最後一刻因中國介入導致簽約失敗，2021年7月德國議員也有揭露此消息。同年6月企業表態出面購買，但洽詢原廠後，被要求要有政府擔保，因此政府與台積電、鴻海及慈濟先後簽約，最後如願買到疫苗。

▲▼8/29指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

