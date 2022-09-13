沒卡疫苗！王必勝：每天盼疫苗來「3單位買到BNT指揮中心還慶祝」

▲王必勝說明去年三民間團體採購、捐贈疫苗過程。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

慈濟基金會去年捐贈BNT疫苗遭勸「買不到」爭議延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（13）日二度親上火線澄清，更對顏執行長所言做出個人解讀，「大家告訴他這很困難，但透過合作還是完成了」。王必勝更表示，在3單位買到疫苗時，指揮中心還買小菜慶祝，不應該再做惡意操作。

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露，先前採購疫苗時，有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」引發爭議。

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王必勝強調，BNT採購捐贈單位都有全程參與，沒有貪污舞弊的問題，指揮中心從前年8月就開始進行採購工作，去年1月也至議約階段，最後因中國政治勢力介入，導致無法買成。

面對媒體詢問，採購破局是中國勢力介入，是否有引述根據？王必勝表示，消息是引述德國議員的臉書，還有一些實務上的瞭解。

指揮中心昨日公佈BNT疫苗洽購時間序，疫情監測組組長周志浩表示，衛福部是於2020年8月與德國BNT公司和台灣輝瑞公司召開視訊會議，討論疫苗研製與採購方案，2020年12月31日德國BNT電郵提供合約最終版，但其中經歷新聞稿文字修改，與外力介入，最後無疾而終。

指揮官王必勝補充，周署長有參與疫苗採買全部過程，簡要來說，2021年初就跟BNT談好購買事宜，但最後一刻因為中國政治介入導致簽約失敗，2021年7月德國議員也有揭露相關消息。同年6月企業願意出資購買，但在洽詢原廠後，也要求有政府擔保，因此政府與台積電、鴻海一個月開了13次專案會議，也完成簽約，慈濟是在最後加入表達捐贈意願，最後3家企業也順利簽約完成交貨。

王必勝另提到，政府沒有去主導中文復必泰字樣等事情，台積電當時說與合約不符，要求機上人員拆除復必泰宣傳布條，並沒有這件事情，也沒有慈濟說官員阻擋一說，慈濟稍早也發布基金會澄清。

王必勝說，採購疫苗過程中，還是要感謝各界幫助，包括日本、美國捐贈疫苗，也感謝慈濟永齡基金會台積電協助台灣去購買疫苗，但部分人士利用選舉、政治情況去做惡意操作，把時序都混淆了，這很令人遺憾，「希望民眾不要相信他們的話。」

▲民間捐贈及政府採購BNT疫苗說明。（圖／指揮中心提供）

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