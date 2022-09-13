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最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

▲▼王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲8年任期即將於年底屆滿，今天是在他任內最後一次議會總質詢。柯文哲未來卸任後下一步備受關注，和頭號「柯黑」議員王世堅的「相愛相殺」也是台北市民茶餘飯後的話題之一，在柯文哲最後一次總質詢時，王世堅更送上金酸莓獎跟漢堡，再次突破網友想像，而王世堅在台北市議會被歸類為「道具組」議員，質詢時送給柯文哲的「禮物」更是五花八門，《ETtoday新聞雲》就整理了柯文哲上任8年間，王世堅究竟在議會上送過哪些好禮。

金酸莓獎跟漢堡

2022年8月30日，在柯文哲最後一次市政總質詢時，王世堅送上「金酸莓獎」，治安是16年來最高、消安是17年來最高、交安是15年來最高，「柯市長你真的是三冠王，治安、消安、交安都被你奪冠」。王說，他記得電影圈有個小金人的金像獎，是在表彰傑出電影，同時也有個金酸莓獎，是在挖苦、修理爛電影的，「柯市長，你很值得在任期最後，我就送上一個金酸莓獎，最差市長獎」。

另外，王世堅還多送了一個「漢堡」，指麥當勞創辦人訓勉員工時說，一天可能做1、200個漢堡，忙的時候400個漢堡，所以你做得很累、很煩，所以漢堡肉切太小、生菜放太少、番茄忘了加、美乃滋忘了放，都會有這些問題因為你煩了、倦了，你做的漢堡到客人手上是那位客人那一餐要吃飽的唯一。

王世堅說，這麼多市民因為你市政的設計不當、監督不周，道路工程環境品質不好，導致治安、交安、消安死傷市民這麼多，但是每一位死傷的是們都是他家庭的唯一，每個家庭只有一個阿公阿嬤、一個爸爸媽媽、一個哥哥姐姐妹妹，唯一，所以柯市長，我今天加送你這個漢堡。

▼台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

香爐

2017年9月，王世堅在議會上嗆柯文哲碰到紅色的中國就矮了半截，「一講到藍綠就大放厥詞、神威蓋世」，怒嗆柯文哲造神行徑根本是「政治版妙禪」。

話鋒一轉，王世堅突然拿出一個香爐，他表示，要提醒柯文哲，收起香爐走下神壇，「你是人不是神，柯市長，你是台北市長不是北港香爐！」

▼王世堅送上香爐，要柯文哲走下神壇。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼王世堅送上香爐，要柯文哲走下神壇。（圖／記者陳家祥攝）

龍袍

2018年4月，柯文哲赴市議會進行施政報告，王世堅痛斥，柯文哲窮極無聊，出訪一路批評有宗教問題的印度、有種族衝突的馬來西亞、稱新加坡是籠子裡的金絲雀，「除了紅色中國，被柯市長崇拜、肯定以外，大概每一個國家都成了柯市長的箭靶」、「柯市長的所做所為和言行舉止，沒有最扯只有更扯！」

王世堅說，上禮拜天分合日立，只是太陽大了點，沒想到柯市長突然蹦出一句「我是真命天子」，「剎那間，我才恍然大悟，原來中國古書上記載的500年必有王者興，還真有人相信，相信的還是民選的柯文哲市長。」

▼王世堅送龍袍給柯文哲。（圖／資料照片）

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

柯文哲素顏面具

2018年7月，王世堅在議會上痛批柯文哲，各式各樣五花八門作秀耍寶，「把台北市長當成康樂股長」，接著還拿出「生、旦、淨、末、丑」諷刺柯文哲花招百出；且最後一張「丑」的臉，是直接拿柯文哲的「熊貓臉」做成，讓其他市議員都忍俊不住。

▼王世堅送柯文哲熊貓臉素顏面具。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會開議。王世堅（圖／記者李毓康攝）

大型木馬

2018年9月，王世堅在總質詢時送上一隻特大號的木馬，上面不但印有柯文哲的照片，還有中共的五星旗等。王世堅表示，4年前用這座木馬，比喻連勝文參選台北市長是當中共的道具，讓中共得以對台灣木馬屠城，當時也助攻了柯文哲，阻止連家跟統派入主首都市長寶座，「但是這3年半來，柯市長你的言行舉止荒腔走板，不但毫無台灣意識更沒有國家觀念，過去統派他們想說不敢明說的你全都說了。」

▼王世堅送上大型木馬諷刺柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲,木馬屠城,王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

行李箱

2019年4月，王世堅在議會上批評柯瘋總統、無心市政，一下向市民請假、一下向媽祖請假，還準備「禮物」白色行李箱送給柯，「要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。」

孫子兵法

2019年6月，王世堅在質詢台上，貼上一張「龜孫子兵法」海報，王表示，其實頭號柯黑不是他，而是柯文哲自己，是昨天的柯文哲否定了今天的柯市長，包含對中國、公開透明、從墨綠到與中共交心。王世堅送給柯文哲一本《孫子兵法》，希望柯文哲不但能引用，也要確實熟讀要義精神；但柯文哲笑著回應，「你讓我讀會更厲害，這樣你會更危險。」

8個字

2019年8月，此時民眾黨成立不久，王世堅受訪時痛批柯文哲是騙子，且自己半年前就斷言柯文哲會組黨，並表示要不客氣送他「8個字」，但語塞了許久卻說不出口，「就是...」、「這個...」、「實在吼...」、「太凶狠啦！這八個字很不客氣」。

原本王世堅霸氣要送柯文哲八個字，卻不斷卡住5次，最後仍沒有說出口，讓現場氣氛有點尷尬，不過，他也在晚間的政論節目《國民大會》中透露這8個字，就是「仰郭鼻息，財神跟班」。

新口號

2019年9月，此時鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出2020總統大選，被視為有意結盟合作的台北市長柯文哲也深感震驚。對此，「頭號柯黑」台北市議員王世堅在臉書酸柯文哲，「本想寄生上流，卻沒想到被上流放生！」

王世堅提到，柯文哲幫郭台銘想了「台灣重開機」的競選口號，他也照樣造句送柯文哲一個競選口號「台灣會當機」。

尿杯

2019年10月，柯文哲到台中幫子弟兵輔選，與永興宮副主任委員陳連生閒聊談及一日雙塔時，竟笑稱體力好是因為「吃安非他命」，引起軒然大波。對此，王世堅表示，柯文哲身為首都市長，言行對大眾有一定影響，他拿出尿杯要送到市長室，下班前希望柯文哲能夠交出「噓噓」。

花籃+腸胃藥

2020年3月，柯文哲因疑似感染諾羅病毒取消原本行程，結果被網路亂傳是得新冠肺炎，使他隔天就在臉書上回嗆「活著，就是最大的報復。」對此，被外界稱作「柯黑大魔王」的台北市議員王世堅PO出送柯文哲花籃照片，但仍不改批評柯文哲的態度，直批「不要把自己烙賽塑造成史上最悲壯的烙賽。」

▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

▲▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

勵志書

王世堅在總質詢時，送上「先別急著吃棉花糖」一書給柯文哲，諷柯就是急著吃棉花糖，兌現政治能量，葬送掉自己的政治前途，連帶葬送掉台北市政。

▼王世堅送書。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

饅頭

2020年9月，因柯文哲常上YT節目、更在上班時間到購物台賣茶，王世堅批評，從網紅、黨主席到購物專家，柯文哲什麼都當就是不當市長，心態就是數饅頭。王世堅再度準備「小禮物」、一大盤饅頭送給柯文哲，讓柯文哲可以慢慢數。

童書

2020年11月，柯文哲進議會備詢時，王世堅痛批柯愛吹牛、膨風，柯團隊瘋選舉，全部無心市政，並在備詢台張貼膨風青蛙與柯文哲的合成照，接著還致贈童書《大青蛙愛吹牛》給柯，「我希望你跟小朋友一樣學習謙遜不驕傲，不要亂吹牛、不要亂膨風」。

▼台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

花籃

2021年3月，民眾黨成立台北市黨部，由台北市議員林國成擔任主委，初估至少有500人到場參與茶會；值得一提的是，在許多花籃之中，竟然出現「柯黑大魔王」台北市議員王世堅的花籃，上面還寫著「眾望所歸」。

王世堅受訪時表示，林國成跟他是同事，自己是禮貌性衝著林國成與他為多年同事，所以「才會祝福他個人眾望所歸」，這是指林國成擔任黨部主委，基於同事情誼一定要有的禮貌，但自己無法干預對方如何擺設花籃，也不曉得外面如何解讀，「我完全衝著林國成，10幾年的同事，這是基本禮貌。」

▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

腳踏車

2021年4月，王世堅帶了一台腳踏車送給柯文哲，痛批對方「假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實」，該輛腳踏車還刻了柯文哲的名言，並稍微進行改編，分別為「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。

事後，柯文哲也曾在一次備詢時直言，這輛腳踏車是他最喜歡的禮物。

▼王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

魔戒

2021年9月，柯文哲在議會施政報告前，王世堅先送上「魔戒」，諷刺柯文哲也如過去自己批評前總統馬英九的，變成「貪婪的咕嚕」，要柯把魔戒掛在辦公室哩，時時刻刻提醒自己。

▼王世堅在北市議會上送魔戒。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅在北市議會上送魔戒。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅送魔戒給柯文哲。（圖／翻攝王世堅臉書）

角落生物繪本

2021年11月，照慣例都會送柯文哲「禮物」的王世堅，這次送上知名繪本「角落生物的生活」，希望柯能理解「不要搞破壞，可愛又無害；角落生物人人愛，角落政客人人踹」的道理。

▼角落生物繪本。（圖／翻攝自博客來網站）

▲▼角落生物繪本。（圖／翻攝自博客來網站）

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