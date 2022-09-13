幕後／力行「打陳、無視蔣」　黃珊珊拚當「反執政黨代言人」

▲台北市長參選人黃珊珊每週召開政策記者會，與2位對手「PK」施政願景。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年選舉進入倒數73天，備受各界關注的台北市長選戰，目前仍陷入陳蔣黃三陣營膠著態勢。近來陳時中陣營不斷出包，黃珊珊陣營也沒放過機會，除了搭著媒體風向「順著打」外，也不斷挑起陳過去在衛福部長任內的疫苗與防疫爭議；至於蔣萬安部分，則落實「打陳、忽略蔣」的策略，降低與蔣之間的討論熱度。

過去以無黨籍身分或民進黨力挺、後成立民眾黨的台北市長柯文哲，8年任期結束後，國、民兩黨陣營磨刀霍霍要重新奪回首都執政權。國民黨推出黨內政治明星蔣萬安，要重奪首都執政權；民進黨的陳時中在疫情期間知名度橫掃全國，肩負時隔24年重奪執政權的重任。而黃珊珊則在北市府實習2年多後，累積實際執政經驗，要延續柯文哲的「改變成真」。

隨著時間倒數，選舉也進入肉搏戰階段。據了解，黃珊珊團隊近期維持「打陳、忽略蔣」的選舉基調，尤其陳時中近來突發的宣傳事故頻傳，除了政策宣傳影片被連結電影「熔爐」、吃滷肉飯的臉書文誤用部落客照片外，疫苗與防疫問題更是撕不掉的標籤，正好也給了黃珊珊團隊「撿到槍」的機會。

例如，黃珊珊在12日接受廣播專訪時稱北市府去年曾編列28億想買疫苗，但被中央政府卡住，甚至還意有所指的說「害命必遭天譴」；此言論直戳陳時中痛點，引來陳大動作反擊「絕對不可能去擋疫苗」，甚至還在關麥時刻大喊「說我擋疫苗是腦袋有問題」等，掀起討論話題。

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中日前同台出席活動。（圖／記者屠惠剛攝）



幕僚分析，今年整體大環境的選舉氣氛不若2018年的高熱度，投票意願不高的狀況恐回歸到基本盤的比拚，不利於第三勢力突圍，黃珊珊所代表的市政經驗、深耕地方等，也較難被選民看見。因此，未來會多讓黃珊珊針對與民進黨相關的全國性議題發言，激出選舉熱度，「疫苗」正是其中的一項。

另外，幕僚也提到，蔣萬安自參選以來，聲量遲遲無法拉起，連帶讓各方關注的首都選戰略顯「無趣」，針貶中央執政缺失也未到位，因此會把握此機會，將黃珊珊包裝成「對執政黨不滿的代言人」，取代國民黨成為民眾宣洩的出口。與陳時中的交鋒，正是鞏固此形象、引起選民共鳴的最佳利器。

黃營人士分析，目前固定每周都會舉辦政策記者會，提出完整的市政願景規劃，與2位對手「PK」；此外，每天都有安排市場、地方社團的拜會行程，用綿密的陸戰規劃維持與支持者的熱度。

且在黃珊珊宣布參選前，信維整宅住戶就主動掛出「祝福更上層樓」的看板，近來萬華的艋舺夜市自治會也掛出「全力相挺」廣告以及水源2、3期整宅擺出「感謝黃珊珊協助推動公辦督更」看板等，都是人數很多的老舊社宅區域，看得出黃珊珊在基層受歡迎的程度。

儘管目前民調仍呈現三強鼎立的態勢，但也有基層幕僚擔憂，黃珊珊宣布參選後確實收受了不少「堵爛民進黨」的支持者，但這類情緒性的反應，在選舉過程中會不會軟化、沖淡，變數仍多。此外，黃參選至今1個月，「蜜月期」將過，後續支持者立場的變化有待觀察。