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28億疫苗案泡湯因「中央買很多」？　柯文哲列商議過程嗆：次世代疫苗呢

▲▼柯文哲列出北市疫苗採購過程。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲列出北市疫苗採購過程。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

疫苗採購近期成為熱議話題，台北市長柯文哲日前稱，北市府編列28億預算買疫苗，是因前衛福部長陳時中說夠了才刪；陳時中13日表示，編列預算市府要有定見。對此，柯文哲列出北市疫苗採購商議過程，柯表示，指揮中心說中央已經買很多了，北市才放棄採購，「但眼看秋冬BA.5大流行在即，請問指揮中心，足以抵擋新變種病毒的次世代疫苗在哪裡？」

柯文哲表示，新冠疫情肆虐快三年了，一個有良心的政府，絕對會把老百姓的性命放在第一位，不會有二心或第二句話。去年五月，台灣疫情爆發、疫苗短缺，當時的防疫指揮官陳時中說：因為「有人」阻擋、「買不到就是買不到」。

柯文哲指出，於是鴻海、慈濟、台積電、佛光山…等民間團體，開始熱心協助政府到國際上採購。鴻海也向指揮中心提出捐贈BNT的申請，但陳時中一下否認鴻海有申請、一下又說一定要原廠授權書，「使出各種技術性阻撓。綠營側翼還加碼說上海復星代理的BNT，是香港人不打快過期的瑕疵品，要是打了出問題，誰負責？」

柯文哲批評，但疫苗總不能只靠友邦零星捐贈，眼看新冠肺炎死亡的人數愈來愈多，各方壓力下，八月底中央政府才核准慈濟、鴻海、台積電共同捐贈1,500萬劑BNT疫苗，幫助國人撐過危機。

柯文哲表示，自己記得第一批BNT抵台，陳時中還去接機，留下一張合照，左邊是台積電慈善基金會董事長張淑芬，右邊是慈濟基金會執行長顏博文，陳前部長站中央，指揮中心也在記者會宣布：「這是政府民間通力合作」的結果。

對於BNT疫苗採購，柯文哲質疑，什麼叫政府與民間通力合作？原來是疫苗落地，要先把「復必泰」布條扯掉，才能簽收，「現在為了護航陳時中，慈濟也打成中共同路人。不要為了政治利益，在國人之間製造敵人。購買疫苗不該是需要封存30年的機密，更何況真相總有一天會大白。」

對於台北市自購疫苗狀況，柯文哲解釋，因為北市府數度函詢、拜會中央，「指揮中心告訴我們，中央已經買很多了，地方不要自購，就算買到了，也要交給中央統籌分配。幾經討論，北市才決定放棄。根據110.11.24中央回函：衛生福利部疾病管制署已與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，包含111年至112年次世代疫苗，眼看秋冬BA.5大流行在即，請問指揮中心，足以抵擋新變種病毒的次世代疫苗在哪裡？」

對於次世代疫苗，指揮中心指揮官王必勝表示，莫德納BA.1雙價次世代疫苗希望在這週到貨，BA.5雙價疫苗預計在9月下旬提供文件審查。此外，有研發次世代疫苗的BNT公司，上週四晚上也提供給指揮中心少量BA.5臨床前資料，並在9月下旬陸續提供後續文件。指揮中心會積極追蹤進度，並參考各國動向。

隨著BA.5疫情逐漸升溫，衛福部預期在今年秋冬期間，將會再有一波新的疫情爆發，並於9月2日核准莫德納次世代2價疫苗緊急使用授權（EUA），但卻是「原始株+BA.1」，並非「原始株+BA.5」，引發外界質疑其保護力是否足夠。對此，衛福部日前透露，BA.5雙價疫苗完全沒有經過人類試驗，市場上根本買不到，各國都還是打BA.1疫苗。

衛福部長薛瑞元則指出，國內自產的疫苗就算通過二期、三期人體臨床試驗，都仍被國人連連砲轟，「自己不懂為什麼要叫政府去買一些在國外只做過動物臨床的疫苗」。

關於BNT疫苗採購，總統府發言人張惇涵提出五點說明：第一，指揮中心昨天已再次還原BNT疫苗洽購過程，事實是，政府從2020年8月開始與BNT原廠洽談直接採購，到2021年1月，行政院核定疫苗採購案，甚至已完成議約，並在契約上簽署的階段，雙方商定自2021年3月後陸續交貨。

張惇涵說，第二，遺憾的是，後續發生醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致台灣與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲，「關於這點，德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過」。

張惇涵指出，第三，Covid-19的疫苗都是「緊急授權」藥物，因此可能會有一定程度的副作用或風險。所以，藥廠只會把疫苗賣給政府，是因為只有政府才有能力承擔風險，來擔保藥廠免責。EUA的審查與核發，及擔保藥廠免責，是民間單位無法做的事。

張惇涵表示，第四，在去年鴻海永齡基金會、台積電、慈濟等三個單位陸續表達捐贈疫苗的意願後，總統蔡英文便在去年6月18日邀集郭台銘創辦人、劉德音董事長在總統府會晤，達成「全島一命、團結合力、越快越好」的共識；而蔡英文也在6月26日，與慈濟證嚴法師視訊，並表示政府一定會積極處理。

張惇涵說，第五，後續透過「公私協力」模式，採取比照國外捐贈台灣疫苗的「多方雙層」契約方式，完成任務目標，過程當中，總統府、行政院及指揮中心共同努力，政府負責EUA的審核和後續疫苗配送施打計畫，三家單位出錢出力，政府民間也共同協調洽談採購契約，在大家相互合作下，才有慈濟昨天講的「在公私善的合作下，保護國人健康」的結果。

最後，張惇涵表示，蔡英文及執政團隊多次感謝鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟三家捐贈單位的義行善舉，實際上蔡英文也不只一次當面感謝郭台銘創辦人、劉德音董事長及證嚴法師的努力，讓BNT的疫苗採購案克服重重難關，順利完成。

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