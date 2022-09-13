周玉蔻批慈濟是「中共自己人」　柯文哲：瘋了

▲台北市長柯文哲市政質詢後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

慈濟慈善基金會執行長顏博文日前透露採購BNT的過程，使外界質疑中央卡民間採購疫苗，媒體人周玉蔻為此批評慈濟、證嚴上人，更批慈濟不是中共同路人，而是「中共自己人」。面對周玉蔻批評慈濟，台北市長柯文哲說，他也是受害者，一開始很生氣，但後來發現民進黨立委高嘉瑜、議員王世堅也變中共同路人，現在連證嚴上人都是，「瘋了」。

柯文哲13日下午進行8年任期最後一次市政總質詢，並且於總質詢結束後接受媒體訪問。針對周玉蔻13日稱慈濟不是中共同路人，而是「中共自己人」的說法，柯文哲回應，在自己同胞內製造敵人，他個人也是受害者。

柯文哲提及，一開始被罵檳榔、中共同路人，原本還很生氣，但有天發現連高嘉瑜、王世堅也變成中共同路人，只因在前新竹市長林智堅論文事件中，不肯按照民進黨中央指示講話，「我就覺得有點⋯我不曉得，這感覺很複雜。」

柯文哲認為，連高嘉瑜、王世堅都變中共同路人，若今天連證嚴上人也是中共同路人，「天啊！我的評語也是2個字『瘋了』。」

周玉蔻今天在臉書上指出，「慈濟在中國接受特許權益照顧，廣設靜思堂、相關醫療院所等，讓中共藉慈濟人善行宣揚台灣人的歸順臣服之外，還協助中國共產黨洗腦馴化中國人民」，所以「當然不是中共同路人，是中共自己人啦」。