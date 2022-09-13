柯文哲任內總質詢落幕！藍綠白議員評分「最會蓋社宅」　8年卻無亮眼成績

▲台北市長柯文哲結束任內最後一次市政質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將屆滿，13日為他擔任台北市長的最後一天市政總質詢，柯文哲也於議場中透露感想，認為每天做一點點去改變社會、國家，時間久了就會看到成績；而在議會監督柯文哲8年的藍、綠、白議員們，也紛紛對柯文哲評分，認為柯文哲值得肯定的是社宅政績，但8年來仍有許多市政問題未解。

柯文哲13日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員陳義洲詢問，柯文哲從一個非政治人物跳到政治人物8年，對於市政府、市議會有何看法？

柯文哲回應，就是每天做一點點去改變這個社會、國家，從來不要幻想一天可以改變很多東西，日積月累、時間久了都會看到成績，包括從北門開始，以及陳義洲的選區南港也很明顯，南港地貌都已經改變了，且現在還是剛開始，後續還沒有完工，之後就是完全不同的世界。

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

而民進黨台北市議員簡舒培則於臉書整理柯文哲8年留下的市政問題，分別為「市政吊車尾，六都施政滿意度評比最低」、「人口外流嚴重，市府員額卻日趨龐大」、「亂花錢舉辦美化數字的展覽」、「公開透明變成東廠公然竄改議員索資」。

簡舒培認為，台北市要擺脫吊車尾，年底市長選舉拒絕「柯文哲接班人」黃珊珊，柯文哲稱黃珊珊是最滿意的接班人，因為可以延續柯市府，但究竟柯文哲想給台北市延續什麼？2014年台北市85萬市民投票給柯文哲，因為相信柯文哲是政治素人，現在這個素人不但擺官威要，還要把這樣傲慢無禮市政態度交給黃珊珊繼續延續嗎？

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨台北市議員王鴻薇表示，柯文哲政績就是「蓋最多社宅的市長」，這部分確實要給予一些正面評價，但以她個人來看，柯文哲因為大巨蛋、五大弊案浪費了很多時間，東區門戶計畫雖已有些雛形，但仍未完全完成，這部分可能仍待下一任市長接續做。

王鴻薇說，目前北市府團隊可說是零零落落，過去是從四面八方拼湊出的團隊，首長延續性不夠，至今只剩下一名副市長彭振聲，文化局長臨時抓一人來補，勞動局長也突然請辭，團隊上仍讓人覺得不夠穩定，「柯文哲不是不認真，而是走了很多冤枉路，或許是因柯文哲自認很聰明，繞了一圈還是無疾而終。」

王鴻薇提及，柯文哲2014年剛當選時，確實有很多事情的方向不對，包括常常當面羞辱局處首長，造成市府人員動不動就請辭，帶來了不好的官場文化，2018年連任後才比較清楚犯下何種錯誤，包括對社宅政見過度樂觀，儘管自己肯定柯文哲社宅政績，但當時柯對於自我期待過高，以為8年能蓋成5萬戶，後來才反省很難做到，「前面碰碰撞撞、鼻青臉腫後，第二任才認知市政並非想像中容易。」

▲台北市議員戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

國民黨台北市議員戴錫欽指出，柯文哲過去標榜自己是「省錢市長」、財政紀律等，但其實這8年來沒有為台北市留下比較特別的獨特建設，例如前任市長郝龍斌有Youbike微笑單車、捷運通車，馬英九則有一區一運動中心、污水排水等政見，柯文哲沒有什麼創新，僅認為執行力不錯、還很多錢。

戴錫欽認為，從柯文哲這8年的總體評價來看，算是有持續「嗡嗡嗡」，勤奮開晨會、投入市政，但對市政可長可遠的建設來看，沒有太具體的著墨與表現，例如永春陂生態濕地公園、信義區狗活動區、松菸水稻田等，都是他結合里長多方爭取才有，並非柯市府主動促成。

戴錫欽稱，柯文哲自詡勤政，卻於2019年成立民眾黨後變調，假日開始進行黨務輔選工作，無法百分之百投入市政，特別是2020年林森錢櫃大火，照理來說民間首長要到場指揮調度，但柯文哲卻在屏東當黨主席，讓「嗡嗡嗡」大打折扣。

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）

國民黨台北市議員王欣儀表示，柯文哲已有自己評價，上回在總質詢時有問過柯文哲這8年任期結束，最成功的政績為何？柯文哲當時說「想不出來」，這已是柯文哲為自己8年畫下的註解，且柯文哲好不容易磨合了8年，後期因為成立民眾黨、推派前台北市副市長黃珊珊去選舉，整個市府開始為了政黨服務，造成行政不中立問題。

王欣儀認為，柯文哲前4年任期還在學習摸索，對方算聰明、學習能力強，所以後來有做調整，前4年搞政治鬥爭、五大弊案後，慢慢進入了正軌，結果時間不夠，所以沒看到什麼亮眼成績，以首都台北市擁有的資源來看，講起來是不太OK。

王欣儀提及，台北市首都資源豐富，在很多東西規劃、物資補給部分可以做到更好，例如曾編列28億元購買疫苗預算，當時有勸柯文哲留下一點作為採買物資使用，但柯文哲卻說不要、不知道怎麼花，進而全部刪除，造成後來疫情再起時連快篩都買不到，僅能給中低收入戶補助500元。

王欣儀稱，柯文哲8年任內可說是「勉強及格」，還是有部分東西要給予肯定，例如北捷兒童優惠票，這是過去10年來都沒有做成的，最後連新北市政府都跟進，減輕了家長負擔、鼓勵民眾搭乘大眾運輸；另外還推動公投電子化連署，也是歷史上的里程碑，以她來評價，這2件事情對台北市長遠發展確實會有重大影響。

▲台北市議員林國成。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨台北市議員林國成指出，8年來有人批評柯文哲不尊重議會，「其實這也都誤會，他對議會的建言確實非常尊重。」柯文哲不會因為誰跟他好，就只聽誰的、或只做好朋友的事，「不會分黨派，議員建言好的他就會做，甚至王世堅建議的都會做，這是我對他的感覺」。

林國成提到，他跟幾位與柯文哲比較好的議員，常常就會覺得罵的也做、不罵的也做，那是不是大家都罵柯文哲就好？但柯文哲曾說，如果罵他的就不做，「我跟其他政治人物有什麼兩樣？」代表他不會做用行政權壓制選民的事。

林國成說，柯文哲這8年來嚴守財政紀律，是少數沒有舉債的市長，「如果繼續舉債下去，台灣有一天財政問題會出大漏洞」，他做8年不像有些縣市動不動就舉債，不贊同舉債討好選民，「他認為該給的就給，不該舉債的就不要舉債，舉債做福利是打腫臉充胖子」。

至於建設，林國成認為，柯文哲8年來確實包括5大弊案、北流、北藝等，都不是他簽的合約，但他都一一完成；另外，包括環南市場動工、大龍國宅改建、斯文里三期改建，幾乎都是不可能的事，可是他都做到了，所以「我覺得他確實有在做事。」