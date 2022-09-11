林右昌批柯文哲囉哩囉嗦　黃珊珊酸：基捷沒到基隆「又不是太陽餅」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱於東門市場掃街。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前批評基隆捷運是騙局，使基隆市長林右昌反擊，基隆與新北都沒問題，反而是柯文哲一直不斷囉哩囉嗦。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊11日回嗆，基隆捷運目前不到基隆，大家為此都很有意見，「它又不是太陽餅。」

黃珊珊11日上午走訪東門市場前，由民眾黨台北市議員參選人吳怡萱先到場，接著「巧遇」自稱來買菜的台北市長柯文哲妻子陳佩琪，吳怡萱、陳佩琪則一同等候黃珊珊約10分鐘到場，最後陳佩琪、黃珊珊兩人握手交談後，陳佩琪就自行離去，並未一同掃街。

針對林右昌為基捷罵柯文哲囉哩囉嗦，黃珊珊表示，基隆捷運至今找不到人要蓋，也不知道怎麼往前進，最重要的是「基隆捷運到目前為止還是不到基隆，大家對這個都很有意見，它又不是太陽餅，基隆捷運不到基隆這件事情，難道不能討論嗎？」

關於黃珊珊所謂的「太陽餅」，也就是網路流行語「太陽餅沒有太陽」，代表名稱和實質之間有差異。

媒體追問，民進黨選戰策略是否就是打柯文哲、損黃珊珊？黃珊珊回應，「他們打柯市長又不是今天才打。」每個人都做好該做的事，打別人不會讓自己變得更好。

▼自稱到東門市場「買菜」的陳佩琪，到場後先與吳怡萱一同接受媒體訪問，並一起等候黃珊珊抵達，進行簡單交談後就自行離去。（圖／記者袁茵攝）