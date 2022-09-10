基隆+721！專責病房空床率44.7%　市府籲注意網路詐騙訊息

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中10日公布國內本土病例，新增3萬5594例，其中基隆新增721例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率44.7%；中秋聚會活動，再次叮嚀民眾除飲食與拍照需求例外，仍須遵守現行戴口罩規定，和不特定人士保持社交距離，如有症狀及未接種的長者幼兒請勿參加，落實戴口罩、勤洗手等自我防護。

衛生局提醒大家，及早完整接種疫苗，同時注意釣魚詐騙訊息，請勿隨便提供個人資料，仔細確認所載網址真偽，檢舉請撥165反詐騙專線；如有補助相關疑慮，請撥打1957 福利諮詢專線或1988紓困振興免付費專線。

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有關基隆市疫情部分，本市今日721名確診人數中，包括外縣市通報76例，佔10.54%；其中女性395人、男性326人；若以年齡別區分，35-44歲有120人最多，占16.64%，其次為25-34歲有117人，占16.23%；至於75歲以上的長者有44人、65-74歲有83人、6歲以下有35人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房132床，目前收治73人、空床59床，空床率44.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名、中症11名、輕症17名；部立基隆醫院，中症1名、輕症21名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬7115人，利用快速通道的有4萬1845人，有8萬7925人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬7545人，條件不符合則有2萬0380人。

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