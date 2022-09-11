基隆+686！專責病房空床率46.3%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中11日公布國內本土病例，新增3萬1854例，其中基隆新增686例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率46.3%；籲請市民連假將結束，外出落實防疫規範，完整接種疫苗是防疫工作重要環節，9月17、18日開設6個月到5歲幼兒BNT大型接種站，免預約接種，提醒家長及早完成接種，提供孩子更佳保護力。

衛生局表示，6個月到5歲幼兒接種疫苗，降低重症風險及MIS-C發生機率，除可至本市合約醫療院所預約接種疫苗，9月17、18日將在基隆港務分公司中正路側一樓，開設6個月到5歲幼兒BNT大型接種站，免預約接種。此外，9月12日起，取消停班課，確診者該班同學及教師發放1人1劑快篩，陰性無症狀可上班課，陽性或有症狀盡速就醫；確診者經7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

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有關基隆市疫情部分，本市今日686名確診人數中，包括外縣市通報77例，佔11.22%；其中女性389人、男性297人；若以年齡別區分，25-34歲有123人最多，占17.93%，其次為15-24歲有97人，占14.14%；至於75歲以上的長者有24人、65-74歲有87人、6歲以下有36人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房134床，目前收治72人、空床62床，空床率46.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症24名、中症13名、輕症16名；部立基隆醫院，輕症18名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬7939人，利用快速通道的有4萬1942人，有8萬8503人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬8061人，條件不符合則有2萬0442人。

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