10大鬼屋員林醫院新面貌！改建成6樓社福大樓　明年3月完工　

▲員林醫院已不復見。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

全台10大鬼屋「彰化縣立員林醫院」，是50年代醫治肺結核的權威、曾在921地震時安置龍邦大樓罹難的23具遺體，靈異鬼怪傳聞不斷，縣府在去年9月12日舉行動土典禮，將這座廢墟改建成「綜合社福大樓」，13日舉行上梁典禮，預計2023年3月啟用。

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▲員林醫院曾被放白蓮燈。

「彰化縣立員林醫院」建於1964年間，是台灣中部地區高知名度醫治肺結核專責醫院，隱身在三義社區活動中心及市立托兒所間2棟大樓間，中間隔座籃球場，大樓為白色外觀結構堅實，但後來營運連年虧損，在時任彰化縣長阮剛猛任內遭到裁撤。

改建前《ETtoady新聞雲》曾走訪現場，這棟高二層樓的醫院，斑駁一片灰黑，窗戶也破了，雜草枝蔓叢生，令人毛骨悚然的氣氛油然而生，疑似有遊民在大樓內居住，二樓還被掛上布幔，但眼前卻有一個白燈籠寫上「奠」，矗立在眼前，地上還留下2堆被紙錢燒過的痕跡，詭譎的景物令人看得頭皮發麻。

▲員林醫院一樓新面貌。（圖／記者唐詠絮攝）

921大地震時，員林龍邦大樓倒塌造成23人罹難，遺體就先放置在廢棄的員林醫院內，2017年東森電視台劇組也曾借用員林醫院，拍攝自製偶像劇「鐘樓愛人」靈異場景。

如今員林醫院走過57年，縣府將此地改建成地下一樓地上5樓的社福大樓，去年9月12日舉行動土典禮，時隔一年，鋼筋工程主體結構已經完成，走進一樓大廳，迎來一番新氣息，未來這棟大樓預計2023年3月完工後，將結合衛生、長照及社福空間。

▲員林醫院新面貌。（圖／記者唐詠絮攝）