彰化台1線行道樹千隻「泰國八哥」狂拉屎！整夜吱喳鄉親快崩潰了

▲彰化員林中山路行道樹全是泰國八哥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化台1線員林大道與中山路口一段，中央分隔島路樹上近千隻泰國八哥成群包圍，每天從傍晚群聚狂叫到凌晨，吱吱喳喳狂叫，不僅如此，還會四處大便，怎麼清也清不完，令附近居民及店家相當困擾，紛紛跟議員劉惠娟陳情。農業處、業鳥學會及工務處等相關單位13日上午到場勘查，為了生態永續發展，將朝向「經常修剪」處理。

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▲彰化員林中山路行道樹全是泰國八哥。（圖／記者唐詠絮攝）

縣議員劉惠娟今天會同農業處一起到現場，發現在此停等紅綠燈時和行經此處，都讓人感到不安、煩躁、恐懼。大量的鳥屎更是佈滿了整個車道和分隔島，長期以來，也造成附近住戶屋頂佈滿鳥糞，腐蝕漆面和水塔，排水孔也因八哥每日每日的叼過來的果實和雜草而阻塞，清也清不完。

劉惠娟指出，外來種八哥包括白尾八哥、林八哥、泰國八哥、家八哥，據了解是當初被引進當作寵物，從籠中逃逸後適應台灣水土，族群興旺，台灣生態保育界稱「外來種八哥變台灣一哥」形容台灣特有種本土八哥生存已遭嚴重威脅的現況。外來種八哥不但危害本土八哥，也禍害彰化縣重要經濟農產品更影響居民的生活品質。

▲民眾向議員劉惠娟陳情。（圖／記者唐詠絮攝）

今天農業處及工務處相關單位也到場，由於該路段屬彰化工務段，將行文給管轄單位，朝向經常修剪，改變目前的現況；野鳥學會總幹事李益鑫指出，就現況來講應該在意的有沒有造成民眾安全的危險。

李益鑫強調，現在極端的氣候變化下，樹很重要，如果未影響到民眾的安全，未來入侵種的防治應該要花更多時間去探討，並不是也不鼓勵去抓鳥，透過正常對行道樹施法來作管理層面，會是比較實際的面向。至於對生態有沒有長期的影響，如果樹全部被砍光，也會嚴重影響到本土鳥類棲息的環境。

▲民眾住家屋頂上全是泰國八哥的傑作。（圖／記者唐詠絮翻攝）