快訊／彰化釣客為救冰箱跟著落海　漂水面浮沉獲救失溫送醫

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

彰化鹿港62歲男釣客今早10時許，為救冰箱跌落海面，被民眾目擊抱著冰箱，在漁港內靠近出海口處載浮載沉。消防隊獲報後，出動各式消防車輛4台，救護車1台、救生艇2艘、消防人員7人，前往救援並成功將該男子救上岸，男子意識清楚但有失溫情形，目前由救護車送往彰濱秀傳醫院。

▲彰化鹿港男子為救冰箱落海，轄區消防隊前往救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化鹿港62歲老翁今（12）日早上10時許在彰濱工業區漁港內靠近出海口處釣魚，釣魚用的冰箱不慎落海，男子見狀趕忙去救，但自己也掉進海中。路過的民眾目擊老翁抱冰箱，在漁港靠近出海口處載浮載沉，又見當時海面受颱風外圍環流影響風浪較大，深怕老翁被浪給捲走，趕緊通報轄區消防。

鹿港、鹿鳴二個消防分隊獲報後，出動各式消防車輛4台，救護車1台、救生艇2艘、消防人員7人，並聯繫彰化縣救難協會與海巡人員前往搭救。

消防隊到場後，見到溺水的男子仰漂但意識清楚。立即派遣一名隊員著救生裝備，游泳過去救援溺水男，將魚雷浮標交給對方使用，確保他不會被海浪捲走。之後又派遣第2名隊員，下船艇接近患者，將他抱上船，再由器材車吊掛的方式，把溺水的男子救上岸。

消防隊員評估老翁生命跡象穩定，意識清楚，不過身體有失溫的情形，將他交由救護車送往彰濱秀傳醫院就醫。