悼念英女王！紐西蘭宣布26日放假　總理阿爾登將出席國葬

▲ 紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）12日宣布，把9月26日訂為公共假期，悼念辭世的英國女王伊莉莎白二世。她也證實，將與紐西蘭總督基羅（Dame Cindy Kiro）14日前往英國倫敦，出席女王國葬。

綜合紐西蘭國家廣播電台、Stuff報導，紐西蘭政府此次訂定的9月26日公共假期僅在2022年有效，國家悼念儀式將於聖保羅威靈頓大教堂（ Wellington Cathedral of St Paul）舉行，將進行電視轉播與現場直播。

「伊莉莎白二世女王是一位卓越不凡的人」，阿爾登表示，英國女王生前擔任紐西蘭國家元首，透過公共服務為紐西蘭做出巨大貢獻，如今訂定公共假期與舉辦國家追悼會，來紀念廣受紐西蘭人民愛戴的君主是件合適的事，這也給予人民出席追悼會的機會，「許多紐西蘭人會很高興有這樣一個機會，來悼念她的辭世、歌頌她的一生。」

她也說，英國、澳洲同樣有類似的假期。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日宣布，全澳洲22日放假一天，作為全國哀悼日，並在首都坎培拉舉行女王逝世悼念儀式。英國則是選擇19日女王國葬當天為國定假日。

另方面，阿爾登也證實，她與紐西蘭總督基羅將於14日啟程前往英國倫敦，代表紐西蘭參加女王國葬。

►快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶 「您和爺爺平安地團聚了！」

►哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協 同意「為她破例」

►查爾斯將首度以「君主身分」在國會發表談話 接受上下議院弔唁