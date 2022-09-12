查爾斯將首度以「君主身分」在國會發表談話　接受上下議院弔唁

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

衛報報導，英國新王查爾斯三世（King Charles III）12日將首次以君主身分在國會發表談話，接受上下議院弔唁並回應。

查爾斯三世將與王后卡蜜拉（Camilla）前往西敏宮，接受上下議院針對女王伊莉莎白二世辭世的致弔唁辭。儀式將於英國當地12日上午10時30分（台灣12日下午5時30分）舉行。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）與上議院議長麥克福爾（John McFall）將分別代表議員、貴族發言，隨後查爾斯將作出回應。議員與貴族均會出席，北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯的立法機構成員也會參加。

不過，這並非查爾斯第一次在國會發表談話。先前因女王身體欠佳，查爾斯於上屆國會開議大典代表女王發表御座致辭。

在上述行程結束後，查爾斯與卡蜜拉12日將飛往蘇格蘭愛丁堡，在荷里路德宮進行鎖匙交接與校閱儀隊等儀式。隨後，當女王靈柩從荷里路德宮運往聖吉爾斯大教堂時，查爾斯將帶領王室成員參加遊行。

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