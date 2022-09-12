女王國葬維安規模空前！上萬特警「鐵桶防禦」　狙擊手就位畫面曝

▲女王國葬期間，英國當局將啟動最高維安層級。圖為女王靈柩行經愛丁堡皇家大道。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）靈柩11日抵達愛丁堡，預計14日移靈回到倫敦。英媒報導，國葬期間英國啟動最高維安層級，多達1萬名全副武裝的警力投入這場史上最大規模的維安行動，愛丁堡幾個重要場所周邊現已形成「鐵桶防禦」，多名狙擊手在屋頂上就位。SAS特種部隊、情報機構也有所準備。

▲聖吉爾斯大教堂屋頂上部署多名狙擊手，維安工作堪稱「鐵桶防護」。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》報導，英國女王靈柩11日上午10時從巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程，經過6小時車程後抵達愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），預計12日移往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）供蘇格蘭人民瞻仰。然而，在靈柩抵達前，全副武裝的特警與安全部隊早已在荷里路德宮、聖吉爾斯大教堂周邊形成「鐵桶防禦」，外媒也拍到教堂屋頂上部署狙擊手，保持警戒。

▲狙擊手被拍到在愛丁堡聖吉爾斯大教堂屋頂就位。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，隨著女王靈柩14日運返倫敦並停放在西敏寺開放瞻仰，世界各地政要和數萬名哀悼民眾湧入，將在倫敦造成史上最棘手的「安全狀況」。對此，英國將進行有史以來最大規模的安全任務行動，多達1萬名警察投入維安。據信，專業特警小組和情報人員已經取消休假，包含英國陸軍特種空勤團（SAS，又稱空降特勤團）的特種部隊人員也將首次被部署到倫敦基地，提高警戒狀態。

▲英國女王國葬期間估計有萬名警力投入維安，SAS在內的特種部隊也將首次被預先部署在倫敦基地。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，屆時倫敦各地的道路封閉管制和禁區將會增加，包含白金漢宮、聖保羅大教堂等地的街區，19日正式舉行國葬的當天，倫敦上空將設置禁飛區，除了身穿制服的倫敦警察外，便衣警察也將混入群眾監控任何可能的威脅。另外，英國政府通信總部（GCHQ）、軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）在內的情報機構將加強監控包含網路威脅、「孤狼式」犯罪的嫌疑人和活動倡議組織等潛在威脅。

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